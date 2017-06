Das kühle Nass und die Gefahr

Mit der Sommerhitze drängen die Basler in den «Bach». Der Rhein bietet eine willkomene Abkühlung. Was viele jedoch vergessen: Schwimmen im Rhein ist nicht ungefährlich. Damit es zu keinen schweren Unfällen kommt, ruft das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) die wichtigsten Regeln und Verhaltenstipps in Erinnerung.

Die wichtigste Regel lautet: Nur gute Schwimmer sollen in ein Fliessgewässer wie den Rhein steigen. Aus diesem Grunde sind Schwimmhilfen jeglicher Art wie Luftmatratzen oder Gummiboote im Rhein verboten. Die Strömung könne rasch an den Kräften zehren, warnen die Behörden. Die Rettungskräfte müssen jedes Jahr zahlreiche Schwimmer aus dem Rhein ziehen. Es vergeht auch kaum ein Jahr, ohne dass es zu tragischen Todesfällen kommt, von Menschen, die ihre Fähigkeiten über- und den Fluss unterschätzen.

Der Rhein ist zudem kein Planschbecken, sondern eine wichtige Wasserstrasse. Die grossen Schiffe können den Schwimmern nicht ausweichen, warnen die Behörden: «Die Sicht des Kapitäns ist eingeschränkt und es gilt genügend Abstand von den Schiffen zu halten». Generell wird empfohlen, nicht in den Schifffahrtsrinnen zu schwimmen und mit auffallende Farben bei Schwimmsack und Badebekleidung für gute Sichtbarkeit zu sorgen.

Das JSD ruft in seiner Mitteilung zudem in Erinnerung, dass es auch Zonen gibt, in denen Schwimmen absolut verboten ist. Beispielsweise vor der Schleuse in Birsfelden und in allen Hafengebieten. Neben diversen Hindernissen unter der Wasseroberfläche stellen die manövrierenden Schiffe dort eine grosse Gefahr dar. Die empfohlenen, wie auch die gesperrten Schwimmzonen, finden Sie hier.

Neue Bojen ab Juli

In diesem Sommer werden die Bojen im Rhein ausgetauscht. Künftig werden neue rote Fahrrinnenbojen die Begrenzung zwischen Schwimmerzonen und Fahrwasser für die Grossschifffahrt kennzeichnen. Der Wechsel ist im Juli vorgesehen.

Bei allen Sicherheitsermahnungen: Der Rhein ist und bleibt der schönste Badeort der Region. Es existiert mit der Bachapp sogar eine Smartphone-App, die für Basler Rheinschwimmer alle wichtigen und unwichtigen Informationen bereithält. Übrigens: Die Wassertemperatur beträgt aktuell rund 22 Grad. (amu)