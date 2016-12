Der Deal, von dem niemand etwas wissen sollte

Unter dem Deckmantel des Schweigens haben die BVB vor einigen Jahren den elsässischen Nachbargemeinden zugesichert, ihnen im Zusammenhang mit der Verlängerung der Tramlinie 3 eine Million Euro zu überweisen – ohne Gegenleistung. Seit die BaZ dieses undurchsichtige Geldversprechen öffentlich machte, das Teil eines vertraulichen Untersuchungs­berichts der Finanzkontrolle ist, geraten die Verantwortlichen immer stärker in Erklärungsnot.

Weder das BVB-Management noch das für den ausgelagerten Staatsbetrieb zuständige Bau- und Verkehrsdepartement konnten bislang plausibel erklären, wofür die beachtliche Summe von einer Million Euro gedacht ist. Warum wurde eine solche Verpflichtung überhaupt eingegangen? Was ist das Motiv, und wofür wird das Geld verwendet?

Ungehalten ist die Reaktion, als die BaZ bei den Zahlungsempfängern in Frankreich anruft, um konkrete ­Informationen zu erhalten. Alain Girny, der Präsident des Gemeindeverbands Communauté d’Agglomération des Trois Frontières, weigert sich, Auskünfte zu geben. «Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu reden», meint er schroff. Dann hängt Girny den Telefonhörer auf. Was hat das zu bedeuten?

Nervosität unter den Beteiligten

Im Verlauf des gestrigen Tages wurde klar, weshalb die Nervosität bei allen Beteiligten so hoch ist. Auf Anfrage bestätigte die Basler Staatsanwaltschaft, aktiv zu werden. «Die Staats­anwaltschaft hat aufgrund der Medienberichterstattung bereits von Amtes wegen erste Abklärungen hinsichtlich einer strafrechtlichen Relevanz in die Wege geleitet», erklärt Sprecher René Gsell. Gegen wen sich die Untersuchung richtet, bleibt vorerst unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Auch in der Politik wird der Ruf nach Aufklärung laut. Er sei sehr erstaunt gewesen, als er von der BVB-­Million an Frankreich erfahren habe, sagt Grossrat Patrick Hafner (SVP). «Ich frage mich: Was war der Deal, der damals vereinbart wurde? Ich habe ein ungutes Gefühl, und es ist wichtig, dass die Fakten auf den Tisch kommen.» ­Hafner, der bis Ende 2013 selber im BVB-­Verwaltungsrat sass, spricht es nicht aus, aber es ist naheliegend, in welche Richtung sein «ungutes Gefühl» zielt. Diente die Million Euro als Gefälligkeit, um die Franzosen für das Tramprojekt zu gewinnen? Bislang ist das reine Spekulation.

Als Präsident der Finanzkommission will Hafner nun handeln. Die Hintergründe müssten politisch aufgearbeitet werden. «Die Frage ist, ob dies die Finanzkommission oder die Geschäftsprüfungskommission tun sollte.» Allenfalls sei es auch angezeigt, einen gemeinsamen Ausschuss zu bilden oder, eine weitere Variante, die Experten der Finanzkontrolle mit den Abklärungen zu beauftragen. Ein Entscheid dürfte im Februar fallen, wenn die grossrätlichen Aufsichtsorgane ihre Arbeit mit neuer Besetzung aufnehmen.

Derweil sind die BVB in die Offensive gegangen. Finanzchef Stefan Popp empfing die BaZ gestern in seinem Büro und legte offen, wie sich der Sachverhalt aus Sicht des Unternehmens präsentiert. Laut Popps Darstellung habe die jetzige Geschäftsleitung erst im vergangenen Jahr erfahren, dass die alte BVB-Führung unter Verwaltungsrats­präsident Martin Gudenrath und Direktor Jürg Baumgartner den französischen Partnern eine Million Euro in Aussicht gestellt hat.

«Die Hintergründe hierfür sind uns nicht bekannt. Natürlich hatten wir keine Freude daran, zumal es sich um eine Altlast unserer Vorgänger handelt», erklärt Popp. Man habe die Vereinbarung intern und mit dem Eigner geprüft. «Da auch Regierungsrat Hans-Peter Wessels bestätigte, dass diese Zusicherung tatsächlich erfolgt sei und er uns als Eigner auffordert, ihr nachzukommen, werden wir die Zahlungsverpflichtung erfüllen – sobald die Detailvereinbarungen bezüglich Betrieb und Unterhalt der Linie abgeschlossen sind.»

Wessels’ Verantwortung

Die bemerkenswerten Aussagen des BVB-Finanzchefs werfen die Frage nach der Rolle von Hans-Peter Wessels (SP) auf. Laut BaZ-Recherchen war der ­Baudirektor persönlich anwesend, als Gudenrath und Baumgartner bei einem Treffen in Frankreich die Euro-Million per Handschlag besiegelten. Warum intervenierte er nicht umgehend? In jedem Fall, so steht es auch im Bericht der Finanzkontrolle, hat Wessels die BVB angewiesen, sich an die Abmachung zu halten – ungeachtet vorhandener Bedenken.

Damit steht der Regierungsrat in der Mitverantwortung für ein höchst heikles Vorgehen, für das sich auch die Basler Staatsanwaltschaft interessiert. Entsprechend gross ist der Erklärungsbedarf. Wessels liess ausrichten, sich heute den Fragen der BaZ zu stellen.

Unabhängig von allfälligen Straftatbeständen wirkt es fragwürdig, weshalb ein hoch subventioniertes Transport­unternehmen Investitionen in ausländische Infrastrukturprojekte tätigen sollte. Die BVB steuerten zwar auch bei der Tramverlängerung in Weil eine Million Euro bei – allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Es ging um eine Finanzierungslücke, wie sie beim Projekt Tramlinie 3 nie gegeben war. Zudem wurde nicht vertuscht, sondern über die Zahlung detailliert informiert.

