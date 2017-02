Der Jubel der Kasernen-Freunde

Toben im Vorraum des Grossratssaals, glückliche Freudenrufe, Baudirektor Hans-Peter Wessels rennt auf den als Regierungspräsidenten zurückgetretenen Guy Morin zu, klatscht seine Hand ab: Mit über 61 Prozent Ja-Anteil stimmt Basel dem Kasernen-Projekt zu. Ein wichtiges Ja für Morin, der sich während seiner Amtszeit intensiv damit beschäftigt hat; ein wichtiges Ja auch für Wessels, der mit seinen Beamten schon lange bereitsteht, um mit dem Bau zu beginnen. Doch es scheint, dass nicht nur den Befürwortern ein Stein vom Herzen fällt, selbst die Gegner scheinen gar nicht so unglücklich über den Ausgang. «Wenn das die Bevölkerung so will, muss man es akzeptieren», sagt Eduard Rutschmann (SVP) salomonisch.

«Ich gehe davon aus, dass meine Leute schon kommende Woche die Ausschreibungen rauslassen», sagt Wessels. Im kommenden Jahr will er mit dem Bau beginnen. Schon im Sommer 2021 soll der Kasernen-Hauptbau wieder bezugsbereit sein. Nun müsse sein Departement dafür sorgen, dass die Ausführung sorgfältig umgesetzt und das Quartier nicht zu sehr belastet werde, sagt Wessels. Ausserdem müssten Tattoo und die Herbstmesse ungestört weiterlaufen können.

Zugang zur Rheinpromenade

Gemäss Projekt sollen drei Durchgänge den Platz öffnen und die Wege zur Rheinpromenade verkürzen. Im Hauptbau schliesslich wird die Plaza, eine grosse, lichte Eintrittshalle, Luft und Höhe schaffen. Dort werden sich Cafés, Restaurants, Läden und Galerien befinden, man kann jedoch auch ohne Konsumationszwang verweilen.

Sie freue sich sehr auf die Umsetzung des Projekts, sagt die neue Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Dass einzelne der jetzigen Mieter danach zu kurz kommen, werde man vermeiden, sagt sie. Man habe sehr viel Überzeugungsarbeit unter den jetzigen Nutzern geleistet, sagt Guy Morin. Diese hätten die Chancen des Umbaus erkannt. Auch um das Tattoo müsse man sich keine Sorgen machen. «Das wird in den kommenden Jahren weiter stattfinden.» Tattoo-Produzent Erik Julliard hatte in den vergangenen Wochen Stimmung gegen das Projekt gemacht und behauptet, der Umbau gefährde den beliebten Event.

Guy Morin zeigt sich auch überzeugt, dass die Betriebskosten von über 400'000 Franken jährlich über die Mietzinsen eingespielt werden können. Im Durchschnitt müsse man rund 170 Franken pro Quadratmeter verlangen, damit die Rechnung aufgeht. Einige Betriebe wie beispielsweise die Betreiber der Moschee müssten markt­übliche Mietzinsen zahlen, die sich auf rund 210 Franken pro Quadratmeter belaufen. Dafür kann man anderen Nutzern entgegenkommen.

Die Ruhe der Gegner

Über der Plaza befindet sich ein Saal, der für Vorträge, Theater und Performances oder Bankette gemietet werden kann. Im Dachstock sollen Proberäume für Tanz und Theaterstücke entstehen. Im Nordturm befindet sich ein Fest- und Seminarraum, der ebenfalls gemietet werden kann. Im Seitentrakt wird sich die Moschee befinden. Der gesamte Umbau kostet samt der dringend nötigen Renovation kanpp 45 Millionen Franken.

Obwohl FDP, SVP, BDP und LDP das Referendum ergriffen hatten, war es im Abstimmungskampf ruhig geblieben. Dies bestreitet allerdings FDP-Präsident Luca Urgese: «Wir verteilten Flyer, hängten Plakate auf und waren an verschiedenen Diskussionsanlässen.» Doch die Befürworter hätten zwei Regierungsräte gehabt, die sich aktiv in den Abstimmungskampf mischten.

«Man könnte wohl immer mehr machen, die Ressourcen waren jedoch beschränkt», sagt LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein. Man habe aber einige Efforts unternommen, so etwa auch auf Facebook oder mit Filmen. Doch gegen die USR III habe die Kaserne tatsächlich nicht die absolute Priorität gehabt. Sie könne aber gut mit dem Resultat leben. Nun müsse man ein wachsames Auge darauf haben, wer in die Kaserne komme und wer wie viel Mietzins bezahlen müsse.

Still und leise feiert noch ein Ehemaliger das Resultat. Für den früheren Stadtentwickler Thomas Kessler wird mit diesem Ja ein Umbau- und Renovationsprojekt umgesetzt, an dem er massgeblich beteiligt gewesen ist. Die Sky-Bar oben auf dem Südturm war seine Idee. So dürfte Kessler in vier Jahren wohl einer der Ersten sein, die sich dort oben einen Drink genehmigen werden.

