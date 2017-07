Der grösste Pechvogel im Basler Zolli

SK092 ist ein Pechvogel, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Storch, der nicht mal einen richtigen Namen hat (SK092 ist die Nummer seines Ringes), ist beinahe verhungert, weil ihm im Frühling die gierigen Graureiher das Futter streitig machten. SK092 war durch einen traurigen Verlust geschwächt: Kurz zuvor wurde sein Nestgenosse von einem Fuchs gefressen.

Die Tierpfleger kümmerten sich «liebevoll» um den abgemagerten Storch, wie der Zolli am Mittwoch mitteilte. Gesund und munter, aber noch etwas wackelig in den Flügeln, sei er im Zoo wieder freigelassen worden. Dann schlug das Schicksal erneut zu: Kurz nach seiner Freilassung flog der Storch in die Fahrleitung der durch den Zoo führenden Bahnlinie zusammen und brach sich die Elle. Der linke Flügel von SK092 wurde geschient und muss regelmässig geröntgt werden.

Glück im Unglück hatte er trotzdem: Der Bruch ist unkompliziert und Vogelknochen verheilen in der Regel schnell. Die Zootierärzte sind zuversichtlich, dass der Pechvogel rechtzeitig zur Besammlung der Störche für den Vogelzug Richtung Süden im August fit sein wird. Hoffentlich kommt er dort auch wirklich heil an. (dou)