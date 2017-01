Der grösste Verkäuferliladen der Schweiz kommt nach Basel

Die Mini-Migros gastiert seit August 2016 in verschiedenen Schweizer Städten. Rund 18‘000 Kinder haben den grössten «Verkäuferliladen» der Schweiz schon besucht, wie die Migros mitteilte. Nun kommt die Mini-Migros nach Basel und lädt Kinder zwischen 4 und 12 Jahren ein, in ihre ganz eigene Welt einzutauchen. Die Kinder können selbst wählen ob sie Kunden, Filialmitarbeiter oder Logistiker sein wollen, heisst es in der Mitteilung. In echten Migros-Shirts in Kleinformat können sie so wahlweise die Kasse bedienen, die Regale auffüllen oder so viel einkaufen wie sie nur möchten. Bezahlt wird mit Lilibiggs-Spielgeld, das die Kinder zusammen mit einer Cumulus-Spielkarte mit Foto am Eingang bekommen.

Das Konzept für die Mini-Migros hat die Migros zusammen mit Marius Tschirky von der Agentur Hotz‘n‘Plotz erarbeitet. Tschirky ist Pädagoge und erklärt: «Es war uns wichtig, dass die Kinder frei spielen. Ohne Anleitungen und Animationen haben sie nicht nur mehr Spass, sondern lernen auch viel - zum Beispiel beim Za?hlen, Stapeln, Tauschen und Verhandeln»

Der Eintritt in die Mini-Migros-Welt ist nur den Kindern gewährt. Die Erwachsenen müssen draussen bleiben, können ihren Kindern aber durch die Plexiglaswände zuschauen. Damit es im Laden nicht komplett drunter und drüber geht, sind einige Pädagogen vor Ort, die als Kundendienst-Mitarbeiter und Filialleiter für Ordnung sorgen.