Der lange Schatten einer neuen Bankrätin

Es war ein durchdachter Coup von Regierungsrätin Eva Herzog (SP). Sie wechselte den halben Bankrat der Basler Kantonalbank (BKB) aus, versetzte den bisherigen Präsidenten Andreas Sturm in die zweite Reihe und erhöhte die Frauenquote. Am 14. Dezember veröffentlichte die BKB die neue Zusammensetzung des Bank­rats – alle Grossrätinnen und Grossräte, alle Nationalräte waren aussortiert worden. Die Schweiz am Sonntag bezeichnete das Vorgehen von Herzog als «Putsch von oben».

In den Medien liess Herzog keinen Zweifel daran, dass sie die richtige Personenwahl getroffen hatte, um den Bank­rat solide und fachlich kompetent aufzustellen. Millionenteure Fehlinvestitionen, wie sie unter Ex-Bankratspräsident Andreas Albrecht passiert waren, sollten sich nicht wiederholen. Dass Sturm degradiert wurde, ist wohl eher mit seiner Nähe zu Albrecht als mit fachlicher Inkompetenz begründet. Sturm hat in den vergangenen Jahren alles darangesetzt, dass sich ein solches Debakel wie im ASE-Fall nicht wiederholt. Das Basler Finanzdepartement jedenfalls hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) im Vorfeld der Ernennung des neuen Bankrates über die Wahl informiert. Was die Kontrollbehörde zum Grossaustausch à la Herzog sagte, werde nicht kommuniziert, so Tobias Lux von der Finma.

So viel von der Geschichte ist bekannt. So gut wie nichts hingegen hat die Öffentlichkeit darüber erfahren, warum Herzogs Wahl auf die neue Bank­rätin Priscilla Leimgruber fiel. Wie Recherchen der BaZ zeigen, kommt ausgerechnet jene Frau in Basel auf diesen prestigeträchtigen und lukrativen Posten, die massgeblich in die Misswirtschaft bei der Glarner Kantonalbank (GLKB) involviert gewesen war. Im Jahr 2008 war es bei der GLKB zu einem Knall gekommen, weil sie ausserkantonal 100 Millionen Franken in Form von Krediten investiert hatte und am Ende einen Reinverlust von 56,8 Millionen bekannt geben musste. «Fast 97 Millionen Franken hatte die GLKB allein in der Jahresrechnung 2008 abschreiben müssen», schrieb die Südostschweiz damals.

In dieser Zeit war Priscilla Leimgruber Mitglied der Geschäftsleitung und galt als rechte Hand des Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Bernt Arpagaus, der im März 2008 seinen Sessel räumen musste.

Miss-World-Kandidatin

Regierungsrätin Herzog beantwortet die Frage nach der Qualität ihrer Wahl so: Priscilla Leimgruber sei «im Zusammenhang mit den Problemen der Glarner Kantonalbank weder angeklagt noch verurteilt» worden. «Uns liegt eine Bestätigung vor, dass sie die Probleme nicht zu verantworten hatte, sondern tatkräftig bei der Umsetzung der neuen Strategie und der Überarbeitung der Prozesse mitwirkte.»

BaZ-Recherchen zeigen ein anderes Bild: Die gebürtige Baslerin, Ex-Model und Miss-World-Kandidatin von 1990 spielte beim GLKB-Fiasko eine wichtige Rolle. Das sagt auch Rechtsanwalt Erich Leuzinger aus Glarus, der in der besagten Zeit Bankrat der GLKB war und Leimgruber hautnah miterlebt hat. «Es ist doch sehr merkwürdig, dass das zuständige Auswahlgremium in Basel die Vergangenheit von Frau Leimgruber nicht besser geprüft hat», so Leuzinger. «Mit minimalem Zusatzaufwand wäre feststellbar gewesen, dass von den vier Personen, die damals in der Geschäftsleitung gewesen sind, drei eingeklagt wurden – alle ausser Leimgruber. Das ist doch etwas seltsam, und hier hätte man durchaus nachfragen können.»

Die Darstellung von Herzog findet Leuzinger doch «sehr einseitig», wie er sagt, weil sie Tatsachen weglasse. Leuzinger erinnert sich: «Frau Leimgruber hat uns damals unter anderem die Risiken von Kreditvergaben präsentiert, uns mit Dokumenten ausgestattet und Powerpoint-Präsentationen zum The­ma gehalten. Sie war die Nummer zwei nach Arpagaus in der Bank.»

Nach den Fehlinvestitionen hat sich Leimgruber als unschuldig dargestellt. In einem Gespräch mit der Südostschweiz von 2009 sagte sie, mit Einzelkrediten habe sie nichts zu tun gehabt und im Controlling keine gravierenden Anzeichen erkannt, «sonst hätte ich Alarm geschlagen».

Dass Leimgruber von allem nichts gewusst hatte, fällt schwer zu glauben, wenn man sich die Geschäftsberichte der GLKB aus den Jahren 2004 bis 2007 anschaut.

Ab 1. August 2006 wird Leimgruber offiziell als «Leiterin Finanz und Logistik» bezeichnet. Im entsprechenden Jahresbericht steht, die Geschäftsleitung trage die Verantwortung für das Risikomanagement und dass «einzelne Kontroll- und Handhabungsaspekte bezüglich Einzelrisiken delegiert werden können, nicht aber die Verantwortung». Zudem hat sich die Geschäftsleitung «das aktive Risikomanagement als eine unserer Kernaufgaben» auf die Fahne geschrieben sowie den «Schutz des wirtschaftlichen Erfolgs».

Interessant auch, was zum Kredit­risiko festgehalten wurde: «Um risikobehaftetere Branchen zu steuern, wurde in den Richtlinien festgelegt, dass Neugeschäfte mit mittlerer und schlechter Bonität nur von höheren Kompetenzträgern bewilligt werden dürfen.»

In ihrer Funktion bei der GLKB muss sich Leimgruber aktiv um Risikenbewertung gekümmert und mehr gewusst haben, als sie später öffentlich sagte. Das belegt ein vertrauliches Dokument, das der BaZ vorliegt. Im Risikobericht vom 14. 11. 2007 steht: «Es ist klar ersichtlich, dass das ausserkantonale Geschäft das Durchschnittsrating der Ausleihungsportfolios verbessert, das heisst ein tieferes Risiko birgt.» Unterzeichnet hat dieses interne Dokument Priscilla Leimgruber.

Eine Formulierung im Geschäftsbericht 2007 belegt ebenfalls, dass sie sehr wohl etwas über die Kreditvergabe gewusst haben musste: «Anhand der Risikopolitik leitet die Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit der Abteilung Finanz die notwendigen Weisungen, Richtlinien und Kontrollmechanismen ab.» Und: «Mittels gezielter Limitenvergaben werden die verschiedenen Risiken in begrenztem Umfang eingegangen und überwacht.»

Zu Schadenersatz verurteilt

Dann kam plötzlich die Kreditaffäre, in der sich Leimgruber auf die andere Seite zu retten vermochte. Im Jahresbericht 2009 tauchte eine komplett andere Tonalität bezüglich Kreditvergabe auf. Die Rede war vom «Ausstieg aus ungedeckten, ausserregionalen Unternehmensfinanzierungsgeschäften» und von einer «geänderten Risikopolitik».

Leimgruber, die nunmehr als Einzige der ehemaligen Geschäftsleitung übrig geblieben war, musste «das Risikomanagement sicherstellen» und war nun dafür verantwortlich, «dass keine neuen überhöhten Risiken eingegangen werden». Dass es zu Fehlern gekommen war, hielt inzwischen die GLKB selber fest: «Die Vergangenheit zeigte, dass die Kreditüberwachung im Zuge der gescheiterten Expansionsstrategie – insbesondere der eingegangenen Risiken – nicht adäquat erfolgte.»

Von der BaZ auf ihre Rolle bei der Kreditvergabe als Geschäftsleitungsmitglied der Glarner Kantonalbank angesprochen, wollte Leimgruber keine Stellung nehmen. «Die Beantwortung der Fragen erfolgt über das Finanzdepartement, Frau Regierungsrätin Herzog», teilte sie mit.

Die BaZ konnte hingegen mit mehreren ehemaligen GLKB-Bankräten sprechen. Leuzinger und andere sind mehr als enttäuscht vom Verhalten der GLKB und von deren Umgang mit ­Leimgruber. Der Groll erklärt sich auch mit der Tatsache, dass die GLKB in einer «Verantwortlichkeitsklage gegen ehemalige Bankorgane» einen Schadenersatz von fast 39 Millionen Franken forderte. Einen Schaden von 34,6 Millionen Franken betrachtet das Glarner Kantonsgericht in seinem im März 2015 publizierten Urteil als erwiesen. Fünf Mitglieder des ehemaligen GLKB-Bankrates, drei der Geschäftsleitung und eine weitere Person wurden verurteilt und müssen bezahlen. Da die Beurteilten das Urteil anfochten, liegt es zurzeit bei der nächsthöheren Instanz.

Die ehemaligen Bankräte sind über das Urteil empört. Schon vor Gericht machten sie die Rolle von Leimgruber geltend. Diese «habe als leitende Risikomanagerin der Klägerin laufend sämtliche Organe mit aktuellen Zahlen und Statistiken über Erträge und Risiko orientiert. Dabei sei stets zum Ausdruck gekommen, dass die ausserkantonalen Geschäfte ein kleines Risiko darstellen würden, aber höhere Erträge brächten als die kantonalen Geschäfte», heisst es im Urteil des Glarner Kantonsgerichts.

Für Leuzinger ist offensichtlich, was mit Leimgruber nach dem Kreditknall geschehen ist: «Für mich wurde Frau Leimgruber in einem Akt der Generalamnestie nur darum von der Anklage verschont, damit die Bank in eine AG überführt werden konnte. Als diese Arbeit getan war, verliess sie die Bank.»

Auf Anfrage der BaZ wollte die GLKB selber weder zu Leimgrubers Rolle bei der Bank noch zu ihrem Abgang etwas sagen.

Vermittlung durch SP-Freundin

Unbekannt ist, was Regierungsrätin Herzog tatsächlich von alledem weiss. Und wenn sie es weiss, warum ihre Wahl dennoch auf Leimgruber gefallen ist. Die BaZ aber hat Hinweise, dass Herzog vor allem nach Frauen für ­ den Bankrat suchte und dabei ihrer alten SP-Weggefährtin Doris Aebi vertraute, welche das Headhunter-Büro Aebi + Kuehni leitet. Wie sehr sich Herzog und Aebi in der Frage einig sind, dass es Frauenquoten in den Leitungsgremien braucht, lässt sich schon alleine daran ablesen, dass beide im Oktober 2014 gemeinsam an einem Podium im Basler Grand Hotel Les Trois Rois teilnahmen. Thema: Frauen in Chefetagen und Frauenquoten in öffentlichen Gremien, «Women at the top».

Die SP-Frau Doris Aebi hat übrigens auch Claude Béglé zu Post geholt, der für seinen Abbau beim Service public sehr umstritten war, und als enger Vertrauter von Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger (SP) gilt. Wie tief der Steuerzahler für die Vermittlung von Leimgruber durch Aebi + Kuehni in die Taschen greifen musste, will Eva Herzog nicht bekannt geben, sie sagt aber, dass «die Vorgaben zur öffentlichen Beschaffung eingehalten wurden»; ab 150'000 Franken hätte sie den Auftrag öffentlich ausschreiben müssen.

Leimgruber scheint all die Stürme ohne Schaden überstanden zu haben. Heute arbeitet sie als Leiterin Beteiligungsmanagement bei der EBM in Münchenstein. Als Bankrätin dürfte sie in Ausschussgremien Einsitz nehmen und damit zwischen 60'000 bis 80'000 Franken pro Jahr verdienen. Die Loyalität von Eva Herzog scheint ihr jedenfalls sicher.

