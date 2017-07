Die IWB lassen Druck ab

Knapp zehn Bar wirkten um die letzte Jahreswende auf das geschlossene Bohrloch des gescheiterten Geothermieprojekts der Industriellen Werke Basel (IWB). Ort der Bohrung war ein IWB-Grundstück in Kleinhüningen. Zehn Bar entsprechen in etwa dem Druck, den Wasser ausübt, wenn man sich 90 Meter unter der Wasseroberfläche befindet. Wie die IWB und das Gesundheitsdepartement an einer gestrigen Medienkonferenz vor Ort an der Neuhausstrasse aufzeigten, hat dieser Druck zwischen Herbst 2016 und Frühjahr 2017 zu knapp 2000 Mikroerdbeben geführt. Das stärkste erreichte im Frühjahr 2017 eine Magnitude von 1,9 auf der Richterskala. Spürbar für den Menschen sind Erdbeben ab einer Magnitude von 2,5.

Aufmerksam geworden auf die zunehmenden Mikroerdbeben sind die Schweizerischen Erdbebendienste an der ETH Zürich, welche die seismischen Bewegungen nahe am Bohrloch mit feinsten Seismometern messen. Das Gesundheitsdepartement hat auf die Zunahme der Mikrobeben reagiert und die IWB dazu gedrängt, den Druck des mittels Ventilen verschlossenen Bohrlochs zu vermindern. Die IWB mussten danach ein Konzept erarbeiten, wie sie den Druck abzulassen gedenken. Gemäss Hübner nehme das Gesundheitsdepartement seine Rolle wahr, Gefahren von den Einwohnern abzuwenden. Hübner: «Es geht darum, Sacheigentum zu schützen.» Mit anderen Worten solle der Druckablass stärkere Beben abwenden helfen und somit Schäden und Risse in Häusern und sonstiger Infrastruktur vermeiden.

Beben korreliert mit Druck

Das rund 5000 Meter tiefe Bohrloch des Geothermieversuchs zur Gewinnung von Dampf für Strom und Heizwärme ist im Frühjahr 2011 verschlossen worden. Damals lag der Druck nahe bei null Bar. Auf der seismografischen Karte sind im Verlaufe des Jahres 2011 rund zwei Dutzend Mikroerdbeben verzeichnet. Wie von Experten erwartet, ist der Druck im Bohrloch in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und hat somit die Zunahme auf rund 2000 Mikroerdbeben im letzten Jahr begünstigt. Diese Mikroerdbeben würden gemäss Sascha Pfändler, Leiter Engineering Grossprojekte und Strategie bei den IWB, entstehen, weil im Jahre 2006 Wasser mit hohem Druck in die unterirdischen Gesteinsschichten eingepresst worden ist. «Dieser Druck ist in den Gesteinsschichten wie eine Erinnerung gespeichert und hat sich nach dem Schliessen kontinuierlich erhöht.» Nun müsse der Druck von knapp 8,5 Bar «kontrolliert» abgelassen werden. Pfändler: «Damit wollen wir die Mikrobeben reduzieren, obschon sie weiter auftreten können.»

Gemäss Valentin Gischig vom Schweizer Kompetenzzentrum für Energieforschung an der ETH Zürich mache es Sinn, das Bohrloch zu öffnen. «Die Mikroerdbeben hängen mit dem steigenden Wasserdruck zusammen. Wenn dieser sinkt, wird auch die Zahl der Mikroerdbeben abnehmen.»

Den ersten Druck haben die IWB in der letzten Woche abgelassen. «Zu erneuten Mikrobeben ist es dabei nicht gekommen», sagt Pfändler. «Kontrolliert» ablassen heisst, dass der Druck im Innern des Lochs mit Drehen am Ventil um 0,5 Bar gesenkt worden ist. Gemäss IWB habe diese Aktion rund sechs Stunden gedauert. Dabei seien rund 20'000 Liter Wasser mit einer Temperatur von knapp 23 Grad an die Oberfläche gespült worden. Das Wasser weise etwa halb so viel Salz auf wie Meerwasser. Nach einer Zwischenlagerung in einem Container für eine mögliche Abkühlung sei das Wasser in die Kanalisation abgeleitet worden.

Projektstopp nach Erdbeben

An die Oberfläche getreten sind auch Gase – so Sauerstoff, Stickstoff und Methan. Da es theoretisch auch möglich ist, dass Erdgas aus dem Bohrloch austritt, haben die IWB eine mehrere Meter hohe Stange aufgestellt, an deren Spitze das Erdgas verbrannt werden könnte. Der Druck soll nun in den nächsten zehn Wochen schrittweise abgelassen und auf null Bar gesenkt werden. Gemäss den IWB kostet der Druckablass zwischen 50 000 bis 80 000 Franken. Ob das Loch in fünf bis zehn Jahren definitiv verschlossen werden könnte, ist offen.

Das Geothermieprojekt der IWB in Basel hat im Dezember 2006 ein Erdbeben der Stärke 3,4 auf der Richterskala ausgelöst und Häuser beschädigt. Daraufhin musste das Projekt gestoppt werden. Ein ähnlicher Versuch in St. Gallen brachte neben einem Erdbeben auch Erdgas an die Oberfläche und konnte ebenso nicht zur Erzeugung von Strom und Heizenergie verwendet werden. Ein weiteres Projekt läuft in der jurassischen Haute-Sorne.

