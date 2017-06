Die Verantwortung der Politiker

Gelegentlich wirft man mir vor, ich solle mich doch politisch zurückhalten, weil ich keine Ahnung hätte. Das ist absolut richtig. Ich bin in keiner Partei. Wenn ich mich einreihen müsste, wäre ich wahrscheinlich liberal-konservativ. Oder so.

Wer heute entscheidet, in die Politik einzusteigen, braucht keine Ausbildung besonderer Art. Er oder sie kann sich aufstellen lassen, Kampagne machen, gewählt werden und drauflos politisieren. Die nächsten vier Jahre geht diese Person in den Räten dieses Landes ein und aus, versteht sich und nimmt sich als wichtiger Volksvertreter wahr. Wird er oder sie je zur Rechenschaft gezogen? Ja, aber erst nach vier Jahren, wenn er sich zur Wiederwahl stellt. Diese Rechenschafts-Pflicht sollte man verschärfen!

Unser politisches System wird oft als das beste der Welt angesehen. Das mag sein. Ich bin jedoch der Meinung, man könnte es und seine Vertreter effizienter machen. Man sollte ein nicht zu bürokratisches System einführen, bei dem Politiker jedweder Couleur jedes Jahr einem «Assessment» unterworfen werden. Das bedeutet, sie werden von einer unabhängigen Stelle «bewertet». In der Privatwirtschaft ist das schon lange der Fall. Wenn die Person die Anforderungen an das Job-Profil nicht erreicht oder sogar massive Fehler begangen hat, wars das. In der Politik hingegen zahlen die Steuerzahler die Fehler der Politiker.

Jetzt komme ich zu zwei Beispielen. National: Didier Burkhalter. Lokal: Hans-Peter Wessels. Nach neutralen Bewertungsmassstäben sollten beide abtreten. Sie sind nicht mehr auf der Höhe ihrer Aufgaben. Burkhalter hat inzwischen gehandelt, bevor es zu spät war. Seine zunehmende Isolation im EU-Dossier erinnerte an ein lahmendes Pferd, das trotzdem noch den Parcours beenden möchte. Auf Englisch würde man sagen: «Saved by the Bell!» Wessels hingegen ist noch im Amt, obwohl er nie auf der Höhe seiner Aufgaben war. Sein Disaster-Katalog würde ein paar Bücher füllen. Was er sehr gut kann, ist sich selber verkaufen. Aber im Grunde versteckt sich hinter seiner durchaus sympathischen Fassade ein sehr inkompetenter Politiker, der zum Rücktritt gezwungen werden sollte (ich unterstütze den Vorstoss von Markus Lehmann zum Amtsenthebungsverfahren). In den USA würde man einen solchen Politiker «impeachen», was hier leider nicht möglich ist.

Politiker, die auf einer Skala von 1 bis 10 unter 6 fallen, müssen ihren «Politiker-Ausweis» abgeben und werden zum Rücktritt gezwungen.

Zurück zu meiner Idee: Das Komitee, das die Politiker bewerten sollte, wäre ein gesamtgesellschaftliches Spektrum; alte, junge, reiche, arme, Gewerbler und so weiter. Voraussetzung müsste jedoch sein, dass sie keiner Partei angehören. Das Gremium sollte von … ja, der Stadtpräsidentin ausgewählt werden (noch etwas, wo sich Frau Ackermann profilieren könnte). Diejenigen Politiker, die auf einer Skala von 1 bis 10 unter 6 fallen, müssen ihren «Politiker-Ausweis» abgeben und werden zum Rücktritt gezwungen. Die Bewertung muss nach gewissen Kriterien erfolgen: Etwa, nimmt er regelmässig an den Sitzung teil? Was hat er eingebracht? Trägt er weisse Socken mit Sandalen? Und so weiter.

So kann die Qualität der Politiker in Basel und der ganzen Schweiz besser werden und unser Land würde noch besser regiert und könnte mit einer politischen ISO-Zertifizierung versehen werden. Es könnte dann gar so weit kommen, dass das Ausland uns nachahmt. Denn es muss nicht so sein, wie der griechische Philosoph Epikur von Samos gesagt hat: «Wer gescheit ist, betreibt keine Politik.» (Basler Zeitung)