Dürr streicht Mittagessen auf Staatskosten

Wegen der Privilegien-Reiterei seines Kaders ist der Basler Polizeichef Baschi Dürr in der Öffentlichkeit in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden. Nach der jüngsten Enthüllung, wonach sich das Kader um Kommandant Gerhard Lips wöchentlich nach der Polizeileitungssitzung auf Staatskosten in Restaurants seiner Wahl verköstigt, hat der Regierungsrat nun schnell gehandelt. Das Privileg liess Dürr innert Wochenfrist streichen, sodass der Regierungsrat am 16. November seinen rund tausend Untergebenen schreiben konnte: «Wir haben die meisten Weisungen überarbeitet, oder die Polizei­leitung verrechnet ihre wöchentlichen Mittagessen nicht mehr auf Spesen.»

Bei diesem Schreiben handelt es sich um eine interne wöchentliche Mitteilung, in welcher sich Dürr direkt an seine Polizisten wendet.

Kein Privilegien in anderen Korps

Die Polizeileitung rechtfertigte zunächst ihre Gratis-Esskultur als Geschäftsessen, an dem in Fortsetzung der Leitungssitzung «bilaterale Themen» an öffentlichen Restaurant­tischen «diskutiert» und «geregelt» würden. Es wurde als spesenabzugsfähig deklariert. Das ist wiederum in Polizeikorps in anderen Kantonen wie Bern oder Baselland ein Tabu. Nach Bekanntwerden teilte Dürr mit, er werde die «Verpflegungspraxis generell überprüfen», was inzwischen offenbar geschehen ist.

Das Murren über das Gefälle zwischen Kader und Fussvolk war schon lange ein Thema im Basler Korps und fand auch auf die Traktandenliste im Grossen Rat. Zuletzt als im Mai die Polizisten während des Europa-League-­Finals im stundenlangen Grosseinsatz standen und sogar im Kastenwagen übernachten mussten, während das Kader feierte und sich am Tag darauf mit einem Oldtimerflug belohnte.

«Stehe in der Verantwortung»

Den Polizisten versichert Baschi Dürr weiter, dass «wir an anderen Baustellen arbeiten. Schritt für Schritt. Dafür stehe ich in der Verantwortung.» Es brauche das Engagement aller – in allen Bereichen und auf allen Hierarchiestufen, erklärt er.

Das Schreiben des Vaters zweier Söhne schliesst mit einer Betrachtung über den Zukunftstag Anfang November. Er habe sich gefreut darüber. «In den Betrieben und auf den Gängen (des Spiegelhofs) wuselte es von Kindern und Jugendlichen – eine tolle Gelegenheit, unserem eigenen Nachwuchs unseren Alltag ein wenig näherzubringen», dankt er den Organisatoren. (Basler Zeitung)