«Er hat seinen Job nicht richtig gemacht»

BaZ: Tobit Schäfer, waren Sie erschrocken darüber, was Ihre Kommission in Sachen BVB und Baudepartement zutage gefördert hat? Tobit Schäfer: Tatsächlich konnten wir uns nicht vorstellen, dass wir die Berichte – die in den Medien standen – in diesem Ausmass bestätigt erhalten.

Ignoranz, Compliance-Verstösse, Schwarzpeterspiel – die Kritik ist verheerend. Was ist der happigste Vorwurf?

Am bedauerlichsten ist für uns in der GPK, dass wir nach Erscheinen unseres ersten Berichts im Jahr 2014 jetzt wieder am selben Punkt stehen. Während wir sehen, dass die BVB teilweise Verbesserungen erreicht haben, müssen wir leider auch feststellen, dass seitens des Baudepartements kaum Massnahmen umgesetzt worden sind. So müssen wir heute teilweise dieselben Feststellungen machen, welche wir schon im Jahr 2014 beklagt hatten.

In den Augen der Bevölkerung dürfte das unprotokollierte Zahlungsversprechen von Regierungsrat Hans-Peter Wessels an die Franzosen von einer Million Euro in Zusammenhang mit der 3er-Tram-Linienerweiterung nach St-Louis das Gravierendste sein.

Das Zahlungsversprechen steht symbolisch dafür, wie der Vorsteher des Baudepartements die politische Aufsicht und die strategische Führung in den vergangenen Jahren wahrgenommen hat. Klar ist, dass das Zahlungsversprechen eine Kompetenzüberschreitung war – von wem auch immer – und so nicht hätte passieren dürfen. Darum erwarten wir vom Regierungsrat, dass man das Versprechen offizialisiert, will man die Zahlung tatsächlich auch leisten. Das heisst: Es ist ein Nachtragskredit im Grossen Rat zu beantragen.

Der Bericht kommt zum Schluss, dass Hans-Peter Wessels der Hauptverantwortliche ist, dass er selber das Zahlungsversprechen abgegeben hat. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?

Die Hinweise dafür liegen in der gesammelten Korrespondenz vor. Der eindeutigste Beleg ist das Schreiben von Hans-Peter Wessels, in welchem er selber festhält: «Wir seitens Kanton» hätten das Versprechen gemacht. Letztlich ist es für uns zweitrangig, ob er das Versprechen in dieser Form ausgesprochen hat, weil klar ist, dass er den BVB mindestens die Weisung erteilt hat, das Versprechen tatsächlich auch umzusetzen. Wir meinen auch hier: Hans-Peter Wessels hatte nicht die Kompetenz dazu.

Der Bericht wurde «einstimmig» verabschiedet. Wie wichtig war der GPK das Signal der Geschlossenheit?

Das ist uns grundsätzlich sehr wichtig. In meiner Amtszeit als Präsident konnten alle Berichte einstimmig verabschiedet werden. Das zeigt, dass es nicht um parteipolitische oder persönliche Interessen geht. Wichtig ist uns vielmehr, dass wir, treu den Fakten folgend, die Vorkommnisse aufarbeiten können. So haben wir Empfehlungen formuliert, die dem Konsens der 13 GPK-Mitgliedern entsprechen.

Der Bericht empfiehlt Wessels nicht den Rücktritt. Aber wurde dieser intern diskutiert?

Sie verstehen, dass ich über Interna keine Auskunft geben kann. Unsere Diskussionen führten aber weit über unsere Empfehlungen hinaus.

Der Regierungsrat ist BVB-Eignervertreter als Gesamtgremium. Wie werten Sie die Absenz der Regierungskollegen von Hans-Peter Wessels in diesem Fall?

Das heben wir jetzt im Bericht stark hervor. Der Regierungsrat hat seine Eignervertretung an das Bau- und Verkehrsdepartement delegiert. Er hat darum den Auftrag, sicherzustellen, dass ihr Delegierter den Job richtig macht. Wie wir festgestellt haben, wurde dieser Job nicht richtig gemacht. Jetzt muss sich der Regierungsrat überlegen, welche Konsequenzen er ziehen will.

Dieser Vorgang nennt man de facto Dossier-Entzug. Aber das Wort sprechen Sie nicht aus.

Die GPK empfiehlt keinen Dossier-Entzug. Sie wünscht, dass der Regierungsrat als Gremium die Verantwortung übernimmt. Es soll – mit welchen Massnahmen auch immer – sichergestellt werden, dass künftig die Eignervertretung gegenüber den BVB korrekt wahrgenommen wird.

Als SP-Mitglied mussten Sie einen Parteikollegen kritisieren, was Sie unseres Erachtens mit wenig Schonung gemacht haben. War das für Sie schwierig?

Aufräumen und kritisieren ist grundsätzlich unangenehm. Ich habe keine Freude daran, dass ich in Sachen BVB zum zweiten Mal so harte Kritik an einem Parteimitglied äussern muss. Aber es geht hier nicht um meine persönlichen Befindlichkeiten. Es geht um die professionelle Erledigung der Arbeit, die sich an Fakten orientiert.

Werden Sie in die Geschichte dereinst als «Königsmörder» eingehen?

Das wird die Geschichte zeigen. (Basler Zeitung)