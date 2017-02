Etwas neben der Spur

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend bei der Tramhaltestelle «Lerchenstrasse» auf dem Bruderholz. Der Lenker des Personenwagens soll aus Deutschland stammen und sich in der Region nicht auskennen, teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt mit. Der 58-jährige Lenker hatte offenbar viel Vertrauen in sein Navigationsgerät, als er der Aufforderung, bei der Verzweigung «Unterer Batterieweg / Rehhagstrasse» rechts abzubiegen, widerstandslos folgte. Kurz darauf wird er bemerkt haben, dass er die Anweisung wohl fehlgedeutet haben muss. Nach einer circa 50 Meter langen Fahrt über die Grünfläche wurde er vom Schotter gebremst - mitten auf dem Tramgleis.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die Tramlinie 15 für ungefähr zwei Stunden gesperrt. In dieser Zeit wurde die Strecke von Ersatzbussen der BVB bedient. Verletzt wurde beim Unfall niemand. (nim)