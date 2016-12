Ewig lebt Trudi Gerster

Hätte es einen Zaubertrank gegeben, dann hätte ihn Trudi Gerster wohl getrunken. Sie wollte uralt werden, am liebsten gar nie sterben. Um noch einmal zu erleben, wie sie sich in ihren Mann verliebt. Und hätte sie einen anderen Beruf wählen können, dann wäre die Märchenerzählerin, Schauspielerin und Politikerin aus Basel gerne Bundesrätin geworden. Oder eine Königin, die etwas zu sagen hat.

Alter und Aussehen spielten eine wichtige Rolle im Leben von Trudi Gerster. Geburtstage deprimierten sie, weil sie das Gefühl hatte, an einem einzigen Tag ein ganzes Jahr älter zu werden. Lange verschwieg sie ihren Jahrgang. Als sie an einem Muttertag einen Schlaganfall erlitt, fragte sie ein junger, attraktiver Notarzt nach ihrem Alter. Sie antwortete: «Das geht Sie nichts an.»

Ein goldiger Pagenschnitt, kirschrote Lippen und rot lackierte Fingernägel waren die wichtigsten Accessoires ihres Outfits. Vor jedem Auftritt liess sie sich von einem Coiffeur frisieren. Sie war eitel, so sehr, dass sie in einer Fernsehsendung darauf bestand, auf einen Schemel zu stehen, weil sie auf keinen Fall kleiner wirken wollte als die Moderatorin. Fotos von der Seite verweigerte sie, ihre Nase sei zu lang.

Sie trug Kleider von der Stange, Grös­se 38. Pedantisch wachte sie über ihr Idealgewicht. Ein Kilo zu viel hätte ihre Diabetes verschlechtert, eines zu wenig womöglich ihre Haut schlaffer wirken lassen. Den Ansatz von Doppelkinn ertrug sie nicht, und als im Alter ihr Hals immer faltiger wurde, verdeckte sie ihn mit einem Foulard. Sie habe immer jünger ausgesehen, ihr Leben lang, sagte sie in einem Interview. Zu ihrem 80. Geburtstag tröstete ihre Tochter Esther Jenny sie mit der Aussage: «Dir kann nichts passieren. Wenn du nicht mehr auf jung machen kannst, machst du einfach auf alt.»

Der Star

Trudi Gerster liebte es, im Mittelpunkt zu stehen. Schon als Kind war sie es gewohnt, dass sich immer alles um sie drehte. Sie wurde im Jahr 1919 in St. Gallen als erstes von drei Kindern geboren. Ihr Vater Gottlieb Gerster, ein Schriftsetzer und Korrektor, bevorzugte sie stark. Er sei richtig in sie verliebt gewesen, erzählte sie später. Die jüngere Schwester Dorli litt unter Trudis dominanten Art. «Trudi war kein normales Kind», sagte sie. «Sie spürte, dass sie bewundert wurde. Sie war immer der Star.» An Dorlis Ziviltrauung trug die ältere Schwester einen langen, weis­sen Mantel – alle meinten, sie sei die Braut. Die eigene Tochter erlebte Trudi Gerster «wie ein starkes Gewürz, das alles übertönt».

Im Hinterhof des Elternhauses, im «Gerster-Höfli», scharte sie Geschwister und Nachbarkinder um sich, erzählte Geschichten, gruselige, gespenstische, mit einem Gespür für Spannung. Am liebsten hatte sie Lisa Tetzners gesammelte Märchen, die sie regelrecht verschlang. Das Lesen hatte sie sich selber beigebracht. Als Achtjährige stand Gerster dann zum ersten Mal auf der Bühne. Sie spielte Hans Christian Andersens «Mädchen mit Schwefelhölzern». Mit 19 Jahren wurde sie an der Landesausstellung in Zürich zur Märchenfee. Darauf folgte ein intensives und erfolgreiches Schauspielstudium. Es war der Beginn einer grossen und langen Karriere, eines Märchens, in dem sie die Hauptrolle spielte, wenn auch nicht immer die glückliche.

Ihrer ersten grossen Liebe begegnete Trudi Gerster während des Schauspielstudiums in Zürich: dem «braungelockten, bildschönen» Chemiestudenten Walter Jenny. Er küsst sie zum ersten Mal auf dem Balkon einer Pension am Zürichberg, wo sie beide wohnten. Sie überhäuften sich gegenseitig mit Kosenamen; er nannte sie «liebä Moggä», «Mutsch-Patsch» oder «Patsch-Mutsch». In einer Karte schrieb sie ihrem Verlobten: «Meinem geliebten Prinzen Putsch von Kirschenaug in froher Hoffnung auf unser gemeinsames Königreich. Deine Prinzessin Pips von Zuckerland.»

Im Frühling 1946 heiratete sie ihren Prinzen und zog mit ihm nach Basel. Er fand dort beim Chemieunternehmen Ciba, später Ciba-Geigy, Arbeit. Vier Jahre später kam Tochter Esther zur Welt, danach Sohn Andreas. Die Ehe dauerte jedoch nicht lange, sie zerbrach an einer Affäre ihres Mannes, mit der sie nie zurechtkam. Als er das gemeinsame Haus in Reinach verliess, waren die Kinder zwei und vier Jahre alt. Trudi Gerster zog danach mit ihnen in die Stadt an den Spalenberg, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Aus dem einstigen Liebespaar wurden zwei fremde Menschen, die nichts mehr verband ausser die gemeinsamen Kinder. 1963 liess sich Gerster schliesslich von Walter Jenny scheiden. Sie sagte: «Ein schöner Mann, dieser Glarner, deshalb sind ja meine Kinder so schön.»

Sie habe sich immer wieder in Märchenprinzen verliebt, erzählte Trudi Gerster später. Doch meistens habe sich ihre Geschichte anders entwickelt als im Märchen, wo der Frosch sich in einen strahlenden Prinzen verwandelt und die Prinzessin auf ewig glücklich macht. Ihre Prinzen nahmen nach einiger Zeit eine andere Gestalt an. Eine, die sie nicht erwartet hatte. «Ich habe eben mehr auf die Schönheit geschaut als auf den Charakter», sagte sie.

Auch ihr zweiter Ehemann war ein Märchenprinz: der Schauspieler Maximilian Wolters, gut aussehend und charmant. Zumindest am Anfang. Denn aus der Romantik wurde am Ende Horror, wie Trudi Gerster ihre Beziehung einst selber beschrieb. Auch diese Ehe ging auseinander. Doch diesmal traf die Trennung sie hart; sie suchte Rat bei einem Psychiater. Für das Scheitern ihrer Beziehungen hatte dieser folgende Erklärung: «Sie haben den Körper einer Frau, einen männlichen Intellekt und das Gemüt eines Kindes.»

Die Diva

Trudi Gerster war intelligent, selbstbewusst, klug und originell, aber gleichzeitig auch egozentrisch, herrisch und rechthaberisch. Eine Diva. Sie foutierte sich um Konventionen, bürgerliche Manieren. An Anlässen stürzte sie sich ungeniert als Erste ans Buffet. Und im Elsass tauchte sie oben ohne in den Teich, egal, ob der Bauer, der den Garten besorgte, ihr dabei zusah. Sie fuhr einen orangefarbenen, verbeulten Döschwo, ignorierte Fahrverbote und Strassensperren. Bussen legte sie beiseite, zahlte sie spät oder gar nicht.

Nicht alle konnten mit ihrer eigensinnigen Art umgehen, vor allem Männer hatten Mühe damit. Der Basler Eventmanager Gaetano Florio beschrieb sie als «Frau mit Haaren auf den Zähnen». Vor Publikum habe er sie nicht am Arm halten dürfen, anderswo habe sie sich aber gleich eingehängt. LdU-Alt-Nationalrat Hansjürg Weder bezeichnete sie als «Frau mit zwei Gesichtern». Ein enorm liebenswerter Mensch sei sie gewesen, doch sei ihr jemand in die Quere gekommen, habe sie diesem auch «wüst sagen» können.

Die Politikerin

Ihr starker Wille und die Bereitschaft, für ihre Anliegen zu kämpfen, wurde auch in ihrer politischen Tätigkeit zu ihrem Markenzeichen. Als eine der ersten Frauen wurde sie im Jahr 1968 in ein schweizerisches Parlament gewählt. Zwölf Jahre sass sie im Gros­sen Rat des Kantons Basel-Stadt, anfangs als Parteilose, später als Vertreterin des Landesrings der Unabhängigen (LdU). Sie kämpfte für eine grüne Stadt, für kleine Kulturgruppen, für Benachteiligte aller Art, für Frauen. Sie lancierte eine schweizweit erste Baumschutzverordnung und zitierte dabei Brecht: «Es ist traurig, wenn man in einer Gesellschaft nicht über Bäume reden kann, weil sich andere Schandtaten dahinter verbergen.»

Ihre politischen Gegner warfen ihr vor, einen Haufen Märchen zu erzählen. Sie sei eben doch nur eine Märlitante. Gegen diesen Begriff wehrte sich Trudi Gerster ihr Leben lang. Nur die Kinder, ihre treusten Anhänger, durften sie so nennen. Im August 1995 erhielt sie einen Anruf eines Jungen. Er sagte, Michael Ende sei soeben gestorben, und er wolle sie unbedingt noch kennenlernen, bevor auch sie sterbe.

Sie starb im Frühling 2013 im Alter von 93 Jahren. Als Märchenerzählerin lebt Trudi Gerster aber ewig weiter – wiedergegeben von erwachsenen Frauen und Männern, die heute noch ganze Sequenzen ihrer Märchen auswendig vortragen können.

