Fataler Ausgang wurde verhindert

Das Tränengas ist abgezogen. Sechs Tage nach der Tränengas-Attacke in der Silvesternacht öffnet der Vice Club an der Steinentorstrasse bei der Heuwaage am Freitag zum ersten Mal wieder seine Tore, um Basels Nachtschwärmer einzulassen. Bei den Gästen hat die Nachricht keine Spuren hinterlassen. Melina sagt: «Heutzutage kann das immer und überall geschehen. Davon lasse ich mich nicht beeindrucken, sonst könnte ich nirgends mehr hingehen.» Pascal zeigt sich ebenfalls sorglos: «Ich gehe hier gerne feiern und werde dies auch in Zukunft tun.»

Auch einer der Clubmanager, Cyrill Weber, hat keine Bedenken. «Natürlich wird der eine oder andere unser Lokal eine Zeit lang meiden, unsere Stammgäste werden uns jedoch nach wie vor besuchen.» Zudem würde die Polizei auf Hochtouren fahnden und sicherlich bald den Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen können. «Wir rechnen nicht mit erneuten Angriffen, trotzdem haben wir die Sicherheitskontrollen verschärft. Auch wenn es vermutlich ein übler Scherz eines Gastes war, kann man nie genug vorsichtig sein», fügt Partyorganisator Weber an. Dem Vice Club sei glücklicherweise kein Sachschaden entstanden und so könne der Betrieb wie geplant weitergeführt werden.

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Peter Gill, konnte bisher noch kein Täter ausgemacht werden. Sicher ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass es sich bei der freigesetzten Substanz um Tränengas handelt. Ausgestossen wurde das Gas inmitten der Feiernden auf der unteren Tanzfläche. Ein Augenzeuge berichtet, dass er «ein kleines Teil» sah, das durch die Menge flog. Diese Petarde sei gemäss Gill später von der Polizei gefunden und als Träger des Tränengases identifiziert worden.

Illegale Beschaffung

Die Beschaffung der Kapsel dürfte laut Gill über illegale Kanäle vonstatten gegangen sein. Recherchen der BaZ ergaben, dass der Kauf einer solchen in der Schweiz nur in Waffengeschäften möglich ist und man dazu einen Waffenschein vorweisen muss. Das Internet bietet jedoch unzählige Möglichkeiten, um an solche «Reizstoffe» zu gelangen.

Wie diese unzulässige Substanz ihren Weg in den Club fand, ist ebenfalls noch ungeklärt. Vermutlich wurde sie am Sicherheitspersonal vorbeigeschmuggelt. Bei der wenige Zentimeter grossen Patrone sei dies auch kein Kunststück, so Clubbetreiber Weber. «Natürlich führen wir Sicherheitskontrollen durch. Aber wir können nicht jeden Gast minutenlang durchsuchen. Zudem lassen wir auch nicht jeden in unseren Club hinein und weisen Personen, die uns suspekt vorkommen, schon vor der Türe ab.» Nichtsdestotrotz sei das veraltete Kameraüberwachungssystem gemäss Weber nun ersetzt worden, um auf ähnliche Vorfälle in der Zukunft besser vorbereitet zu sein. Das alte System habe keine Bilder aufgezeichnet.

Auch das Motiv der Tat bleibt unklar. Um möglichst viele Menschen in Mitleidenschaft ziehen zu können, hätte der Täter das Tränengas früher freisetzen müssen. Kurz vor fünf Uhr morgens, der Zeitpunkt als das Tränengas ausströmte, feierten noch circa 500 der ursprünglichen 1200 Gäste auf der besagten Tanzfläche. Diese Besucherzahl könnte für den Club ein juristisches Nachspiel haben. Wie die Schweiz am Sonntag berichtet, seien feuerpolizeilich maximal 1000 Personen zugelassen. Bei den 1200 Gästen handle es sich aber um eine Durchlaufzahl, sagt Cyrill Weber.

Auszuschliessen sei gemäss Weber bezüglich des Motivs momentan noch nichts. Vielleicht wollte der Täter dem Club «eins auswischen» und Gäste vertreiben.

Katastrophe verhindert

Auch Augenzeugen können keine Antworten liefern. Einer der Partygäste berichtet gegenüber der BaZ, dass alles ganz schnell gegangen sei. Kurz nach Freisetzung habe er die Wirkung des Tränengases gespürt. Anschliessend seien alle Gäste «ruhig» geblieben und hätten einander sogar geholfen, den Weg zum Ausgang zu finden. Der Gast sagt weiter: «Es war merkwürdig, dass keine Massenpanik ausbrach. Niemand hat den Kopf verloren und ist in Angst geraten, wir hatten riesiges Glück.» Einige Personen mussten wegen Atemnot und Brechreiz behandelt werden. Gill: «Es hätte leicht zu einer Massenpanik kommen können.»

In der Tat hätte die Attacke fatal ausgehen können. Denn Tränengas ist gefährlich: Es kann neben juckender Haut, tränenden Augen, Husten- und Würgereiz auch bleibende Lungen­erkrankungen auslösen und in manchen Fällen bis zum Tod führen.

