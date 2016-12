Festnahme nach versuchtem Raub

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 57- Jährige in einem Lieferwagen in der Hebelstrasse sass, als ein Unbekannter plötzlich die Tür am Auto aufriss. Der Unbekannte bedrohte ihn mit einem Regenschirm und verlangte, dass er aus dem Auto aussteigen und ihm das Fahrzeug überlassen solle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Folge habe sich der 57- jährige zur Wehr gesetzt, wobei er verletzt wurde, heisst es in der Mitteilung. Der Täter sei danach geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilte, konnte der mutmassliche Täter, ein 31-jähriger Schwede bei der anschliessenden Fahndung gefasst werden. ()