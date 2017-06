Filz statt Exzellenz an der Uni Basel

Es war das Jahr 2000, als Wael Att als studierter Zahnmedizinier seinen Heimatort Damaskus verliess. Syrien lag damals noch nicht in Trümmern und es gab keinen IS. Der Sohn eines Militäroffiziers und einer Sprachlehrerin hatte in Deutschland die Chance erhalten, an einem Postdoc-Programm teilzunehmen. Aus dem Studienaufenthalt entwickelte sich eine steile Karriere: Heute trägt Att einen Professorentitel, ist als Oberarzt an der Klinik für Zahnärztliche Prothetik der Universität Freiburg tätig und leitet einen von ihm aufgebauten, internationalen Postgraduiertenlehrgang. In deutschlandweiten Rankings erzielt die Zahnmedizin der Uni Freiburg jeweils Spitzenwerte.

Von den Leistungen des zweifachen Familienvaters war auch die Berufungskommission der Universität Basel höchst angetan, als sie sich 2015 daran machte, für die Professur für Rekonstruktive Zahnmedizin eine Nachfolge zu bestimmen. Nach einem intensiven Bewerbungsverfahren fiel die Wahl auf Att. «Ausgezeichneter Kandidat, offene Persönlichkeit, innovative Forschungsansätze mit konkreten Vorstellungen, wie er sich in die neue Struktur ‹Oral Health› einbringen will», heisst es in dem Bericht, welcher der BaZ vorliegt. Der 42-jährige Wissenschaftler aus Freiburg sei «einer der bekanntesten Namen weltweit im Bereich der digitalen und minimal invasiven Zahnheilkunde». Es handle sich um das «wichtigste Zukunftsthema der gesamten Zahnmedizin».

Trotz dieser Bestnoten hat die Medizinische Fakultät allerdings beschlossen, der Empfehlung der Berufungskommission nicht zu folgen. Ein höchst seltener Vorgang, wie der BaZ aus universitären Kreisen versichert wird. Statt Att erhielt die zweitplatzierte Bewerberin, Professorin Nicola Zitzmann, den Zuschlag. Seit zwanzig Jahren am Universitären Zentrum für Zahnmedizin (UZB) angestellt, ist sie stellvertretende Vorsteherin der Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie.

Im Fachbereich, den sie nun übernehmen soll, war Zitzmann laut Berufungskommission seit 2006 nicht mehr tätig. «Professor Att hat in den letzten 16 Jahren auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Prothetik gelehrt, geforscht und klinisch behandelt. (...) Frau Professor Zitzmann hat ihre Forschungsschwerpunkte in der Epidemiologie und Paradontolgie.»

Warum gewinnt nicht der Beste, sondern die Zweitbeste? An einer Universität, die stets ihren Anspruch auf Exzellenz betont und diesen Aspekt seit dem Aufflammen der Spardebatte und den Kürzungsanträgen aus dem Baselbiet umso leidenschaftlicher ins Feld führt, wirkt die fragwürdige Professurvergabe wie ein Widerspruch.

Seilschaften und Frauenbonus

Insider sprechen gegenüber der BaZ von Seilschaften, von denen Zitzmann profitiert habe. Zudem bestehe an der Uni Basel ein diskriminierender Frauenbonus: «Als männlicher Bewerber muss man schon zu einer Geschlechtsumwandlung bereit sein, will man sich Chancen ausrechnen», meint ein Akademiker, der sich über die Ausbootung Atts empört, aber nicht erstaunt zeigt.

Fakt ist, dass die Genderfrage bei der Stellenausschreibung eine Rolle spielte. Im Inserat für die Neubesetzung der Professur für Rekonstruktive Zahnmedizin hiess es in einem Abschnitt: «Die Universität Basel steht für Exzellenz durch Diversität und setzt sich für Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit ein. Im Bestreben, den Frauenanteil in akademischen Führungspositionen zu erhöhen, ist die Universität an Bewerbungen von Frauen besonders interessiert.»

Att schenkte dieser Formulierung keine Beachtung. Er sei davon ausgegangen, dass unabhängig von der Frauenförderung in erster Linie die berufliche Qualifikation ausschlaggebend sei. Im Stellenbeschrieb wurde denn auch betont, dass ein «herausragendes wissenschaftliches Profil» vorausgesetzt werde. «Im Nachhinein frage ich mich, ob das aufwendige Auswahlprozedere nicht eine Farce gewesen ist», hält Wael Att enttäuscht fest.

Sein Frust ist nachvollziehbar. Im Direktvergleich mit seiner Basler Kontrahentin schnitt der Freiburger klar besser ab. «Während die wissenschaftlichen Aktivitäten von Frau Professor Zitzmann eher auf die Schweiz fokussiert sind, hat Professor Att internationale Forschergruppen geführt und 15 internationale Forschungspreise gewonnen», urteilt die Berufungskommission in ihrer Expertise.

Nicht nur das Umstossen des Juryverdikts, sondern das gesamte Selektionsverfahren wirft viele Fragen auf. Am 8. Februar 2016 schritt die neunköpfige Berufungskommission unter dem Vorsitz von Hans-Florian Zeilhofer, Chefarzt für Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel und am Kantonsspital Aarau, zur Abstimmung: Mit 6 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung wurde Att auf den ersten, Zitzmann auf den zweiten Rang gesetzt. «Zeilhofer informierte mich über das Ergebnis. Ich freute mich sehr», erzählt Att.

Tage später folgte die Ernüchterung. Der Fakultätsausschuss der Medizinischen Fakultät wies den Bericht zurück «mit der Auflage, ihn bis zur nächsten Sitzung mit einer ausführlichen Darstellung, welche die Reihung der beiden Kandidaten deutlicher begründet, wieder vorzulegen». Am 26. Oktober 2016 trat die Kommission erneut zusammen.

Wie aus den Akten hervorgeht, wurden dabei Interessenkonflikte von vier Kommissionsmitgliedern diskutiert, die mit Zitzmann verbandelt sind. Ein Professor kenne die Kandidatin privat, zwei Professorinnen seien wissenschaftliche Koautoren von ihr und auch Andreas Stutz als CEO des Universitären Zentrums für Zahnmedizin sei von der Ausstandsregel betroffen. Dennoch entschied sich das Gremium, in unveränderter Besetzung weiter zu beraten – auch wenn man sich bewusst sei, «dass bezüglich der Ausstandregel anders geurteilt werden könnte».

Trotz der mehrfachen Befangenheit gegenüber Zitzmann und trotz des «Plädoyers», das ihr Vorgesetzter Professor Roland Weiger an besagter Sitzung für seine Mitarbeiterin halten durfte, machte Att wieder das Rennen. Mit fünf zu vier Stimmen war der Wahlausgang nun aber äusserst knapp.

Die erneute Bestplatzierung sollte ihm freilich nichts nützen. Als der Fakultätsausschuss zwei Wochen später tagte, wurde ihm Zitzmann «aus Gründen von Gleichstellungsaspekten» vorgezogen, wie dem dürren Protokoll vom 7. November 2016 zu entnehmen ist.

Nun schaltete sich allerdings das Rektorat der Universität ein. Um den Entscheid pro Zitzmann zu «erhärten», müsse eine weitere «Findungskommission» gebildet werden. Dieser Bedingung kam die Fakultät unter der Leitung von Professor Thomas Gasser auf ihre Weise nach: Für das fünfköpfige Wahlkomitee wurden nachweislich fast ausschliesslich Personen bestimmt, die mit Zitzmann beruflich eng zusammengearbeitet hatten. Auch UZB-CEO Stutz konnte wieder Einsitz nehmen.

Von all diesen Ereignissen erfuhr Att nur auf Nachfrage, wie er sagt. Als er im April bei Gasser den Stand der Dinge nachfragte, erhielt er per E-Mail die Gewissheit, leer ausgegangen zu sein: «Auch die Findungskommission ist zu der Empfehlung gekommen, die Reihung zu ändern und – unter Aspekten der Frauenförderung bei gleicher Qualifikation – die weibliche Kandidatin auf den ersten und Sie auf den zweiten Platz zu setzen.» Für einen Insider ist die Begründung ein Vorwand: «Die gemächliche Betriebskultur, die beim UZB herrscht, soll nicht durch einen Externen gefährdet werden.» Att hatte im Falle seiner Berufung hohe Ziele angemeldet: In fünf Jahren wolle er die Basler Zahnmedizin in seinem Fachgebiet in die Top 10 der Welt führen.

Unileitung hat keine Einwände

Vergeblich protestierte der unterlegene Bewerber bei Universitätsratspräsident Ueli Vischer und Rektorin Andrea Schenker-Wicki, man habe ihn benachteiligt. Das Duo stellte sich auf den Standpunkt, eine «Befangenheit im Sinne einer Abhängigkeit» habe es nicht gegeben. Man verbleibe mit den besten Wünschen für die berufliche und private Zukunft.

Obschon der Universitätsrat am 1. Juni beschlossen hat, mit Zitzmann Berufungsverhandlungen aufzunehmen, wollte die Unileitung gegenüber der BaZ zur Sache nicht Stellung nehmen. Eine Wahl sei noch nicht erfolgt. UZB-CEO Stutz scheint derweil optimistisch, was die Beförderung seiner Kollegin betrifft: «Ich gratuliere Nicola im Namen aller Mitarbeitenden des UZB ganz herzlich!», teilte er den Institutsangestellten in einem internen E-Mail-Versand mit.

