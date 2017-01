Freude und Knochenbrüche

Die Region zittert im Dauerfrost. Die ganze Woche sind keine Plusgrade in Sicht, laut Meteorologen soll das Quecksilber Mitte Woche sogar bis in den zweistelligen Minusbereich fallen. Das bedeutet vor allem eines: frieren.

Aber auch verschneite Hügel und glatte Strassen. Während sich am Wochenende zahlreiche Familien unter anderem auf der Chrischona beim Schlitteln vergnügten, verbrachten andere die freien Tage auf der Notfallstation. Von Freitag bis Sonntag behandelte das Notfallteam des Universitätsspitals rund zwei Dutzend Patienten, die auf Glatteis verunfallt waren. Am gestrigen Kältetag mussten sich alleine in den Morgenstunden neun weitere Personen nach Stürzen im Spital verarzten lassen. Sie wiesen vor allem Brüche und Prellungen auf.

Viele Schlittelunfälle

Aber auch das Schlittelvergnügen ist nicht ungefährlich. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung werden jährlich rund 7200 Schlittelunfälle verzeichnet, bei denen Menschen verletzt werden. Bis zu zwei Personen kommen je nach Saison bei Stürzen oder Zusammenstössen sogar ums Leben.

Nicht nur Ärzte und Pflegepersonal haben wegen des Winterwetters alle Hände voll zu tun. Auch die Stadtreinigung sowie private Hausbesitzer kämpfen gegenund Eis. Bereits in den frühen Morgenstunden sind die Räumungsfahrzeuge des Tiefbauamts im Einsatz, um vor allem Hauptverkehrsachsen und Velorouten von Schnee und Glätte zu befreien. Mit Erfolg: «Aus verkehrspolizeilicher Sicht stellt der Wintereinbruch bei uns kein Problem dar; es gibt nur ganz vereinzelte Unfälle, die auch mit der Witterung zu tun haben», sagt Polizeisprecher Martin Schütz.

Diese wenigen Crashs hatten aber auch Einfluss auf den öffentlichen Verkehr. Auf der Tramlinie 8 kam es beispielsweise zu Ausfällen und Umleitungen nach einem Autounfall. Die Haltestellen werden regelmässig geräumt. Die BVB sind dafür zusammen mit dem Tiefbauamt «von früh bis spät im Einsatz», wie BVB-Sprecher Benjamin Schmid sagt.

Der Eigentümer haftet

Für die Trottoirs sind hingegen die Besitzer der Liegenschaften selber verantwortlich. Diese müssen laut Gesetz «bei Schnee und Eis» zu Schaufel und Splitt greifen oder einen Mieter oder Hauswart damit beauftragen, um die Passanten vor Stürzen zu bewahren. Versäumen sie dies, können sie im Schadensfall zur Kasse gebeten werden. «Verletzt sich jemand, weil er infolge mangelhafter Schneeräumung un­glücklich stürzt, haftet grundsätzlich der Eigentümer für den Schaden», sagt Patrick Pensa, Mediensprecher der ­Basler Versicherungen. (Basler Zeitung)