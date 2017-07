Gesuchte Diebe am Bahnhof SBB gefasst

Bei zwei Raubüberfällen sind die Opfer am frühen Samstagmorgen übelst verprügelt worden. Die drei mutmasslichen Täter konnten kurz darauf festgenommen werden. Mehr...

Rheinfelden In Rheinfelden wurden am Mittwoch bei einer Grenzkontrolle zwei gesuchte Diebe gefasst. Mehr...

Basel Die Schweizer Grenzwache hat in Basel an einem Grenzübergang zu Frankreich drei mutmassliche Diebe gestoppt. In deren Auto waren bei der Ausreisekontrolle zwei Velos, Kleider und Kosmetikartikel entdeckt worden. Mehr...