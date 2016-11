«Heidi Mück wird gewählt. Eindeutig.»

Wahrsagerin Yvonne Hildebrand, bekannt als das «Orakel von der Nauenstrasse», war ein grosses Repu­tationsrisiko eingegangen: Im Vorfeld der Basler Gesamterneuerungswahlen hatte sie für die BaZ in die Karten geblickt und der grünen Regierungskandidatin Elisabeth Ackermann einen Wahlsieg prophezeit. Ihre zweite Voraussage betraf den FDP-Sicherheitsdirektor Baschi Dürr: Dieser werde weder Regierungspräsident noch im Amt als Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements bestätigt.

Die Resultate liegen inzwischen vor, und sie zeigen Bemerkenswertes: Während sich der Zürcher Politikwissenschaftler Michael Hermann mit seinen Wahlumfragen völlig verrannte, entpuppten sich die Prognosen von «Medium Yvonne» als richtig. Tatsächlich glückte Ackermann der Sprung in die Kantonsexekutive, während Dürr weiterhin um seine Wiederwahl zittern muss. Wie wird alles enden? Getrieben von ihrer Ungeduld hat die BaZ die treffsichere Prophezeierin erneut aufgesucht.

BaZ: Wie schon beim ersten Besuch wirkst du ausserordentlich angespannt.

Medium Yvonne: Ich habe diese Nacht überhaupt nicht gut geschlafen. Schon wieder diese Wahlen. Das stresst mich.

Ich verstehe deine Unruhe nicht. Yvonne, du bist jetzt in Basel ein Star. Mit deinen Voraussagen hast du voll ins Schwarze getroffen.

Deswegen hebe ich nun sicherlich nicht ab. Oft sagt eine Stimme in mir: Vorsicht Yvonne, jetzt erzählst du einen Seich. Ich habe es dir schon einmal erklärt: Der Verstand spielt einem manchmal einen Streich. Im Moment, in dem ich in die Karten blicke, muss ich neutral bleiben. Ich muss alles andere ausblenden – egal, wie irrational eine Sache erscheint.

An Parteianlässen hiess es, man müsse einfach die Wahrsagerin der BaZ fragen, dann wisse man, wie Urnengänge ausgehen. Wirst du jetzt Politikberaterin?

Die werden denken, die spinnt. Ohnehin interessiert mich die Politik eigentlich kaum. Das ist nichts für mich. Es fehlt mir an Ehrlichkeit.

Nun blickt die ganze Stadt gespannt auf morgen Sonntag. Um die zwei verbliebenen Regierungssitze streiten sich je zwei Exponenten aus dem linken und dem bürgerlichen Lager: Hans-Peter Wessels (SP), Heidi Mück (BastA!), Baschi Dürr (FDP) und Lorenz Nägelin (SVP). Mit wem möchtest du anfangen?

Mit Dürr. Er ist interessanter als die anderen.

Yvonne reicht mir einen Stapel umgekehrter Karten und bittet mich, diese zu mischen. Ich solle mich dabei gedanklich auf Dürr konzentrieren – und mich dann für zwölf Karten entscheiden. Ich schiebe ihr die neue Auswahl zu. Yvonne mischt die Karten erneut und fügt eine weitere hinzu. Darauf abgebildet ist ein Fuchs. Dieser symbolisiere Dürrs Charakter am besten, erklärt sie mir, ohne weitere Angaben zu machen. Nun beginnt sie die Karten der Reihe nach aufzudecken.

Ich habe mich für eine Variante entschieden, bei der es um den Weg geht, den eine Person vor und hinter sich hat. Wir wollen nun sehen, wo Dürrs Karte, der Fuchs, auftaucht.

Da! Der Fuchs befindet sich auf zweiter Position – also am Anfang. Ein Indiz für die Wiederwahl?

Vorsicht. Gleich daneben befindet sich die Sense. Das ist die Todeskarte, die für das Ende einer Entwicklung steht. Man sieht Verletzungen. Und Ereignisse, die aus Dürrs Sicht unerwartet eingetroffen sind.

Was kann man daraus interpretieren?

Wenig, die einzelnen Karten sind in diesem Zusammenhang nicht so aussagekräftig. Hier haben wir weitere Elemente: Nervosität, Blockade, dort das Hindernis. Auch glückliche Umstände sehe ich. Mir fehlt jedoch der Zusammenhang. Dürr ist übrigens emotional stark angespannt.

Auf diese Erkenntnis wäre ich jetzt auch noch gekommen.

Nicht die Logik reinbringen, die ist nicht relevant. Nur das Kartenbild zählt: Wenn es um Dürrs Zukunft geht, taucht das Hindernis auf.

Medium Yvonne blickt übers Kartenfeld und überlegt. Dann sagt sie:

Also ich wäre überrascht, wenn er Regierungsrat bliebe. Das würde mich sogar umhauen. Nein, Dürr wird definitiv nicht wiedergewählt.

Wie kommst du darauf?

Es ist die Kombination von negativen Karten. Hier zum Beispiel der Berg als Symbol für eine Hürde, die er nehmen muss. Oder die Eule als Ausdruck für Aufregung. Also der wird es nicht. Definitiv.

Sollte Dürr es tatsächlich nicht schaffen: Zieht dann die linke Aussenseiterin Heidi Mück in die Regierung ein?

Lass mich in die Karten blicken.

Bei Heidi Mück wählt Medium Yvonne als Symbol den Blumenstrauss.

Und?

Interessant. Gab es bei Mück eine Veränderung im häuslichen Bereich?

Nein, sie wohnt seit Jahren mit ihrer Familie in Kleinhüningen.

Medium Yvonne blickt vertieft die Karten an. Dann bricht es plötzlich aus ihr heraus:

Heidi Mück wird gewählt. Eindeutig.

Was? Das wäre eine Sensation, vergleichbar mit der Trump-Wahl.

Moment, ich muss aufpassen.

Also bist du doch nicht sicher?

(Zeigt auf Karte.) Die Frage ist: Wofür steht der Turm? Er könnte das Rathaus symbolisieren. Hier habe ich Emotionen, hier die Sonne. (Überlegt.) Wenn mich der Eindruck nicht täuscht, ist sie ziemlich optimistisch. Mück rechnet sich konkrete Wahlchancen aus.

Im ersten Wahlgang hat sie ein überraschend gutes Resultat erzielt.

Die Frau ist wirklich guten Mutes. Es scheint mir aber auch, dass sie in der Vergangenheit einen … (sucht nach dem richtigen Wort) … Kompromiss gemacht hat. Irgendwo hat sie sich zurückgenommen oder ihre Arbeit reduziert.

Mück trat im Mai aus dem Grossen Rat zurück. Könnte es das sein?

Vielleicht. Ich erkenne noch einen weiteren Aspekt: das Buch als Symbol von Verschwiegenheit. Es könnte bedeuten, dass sie über irgendetwas nicht mehr sprechen will.

Wegen ihrer radikal anti-israelischen Haltung geriet Mück mehrfach in die Schlagzeilen.

Mücks Einstellung dazu ist laut den Karten folgende: Schwamm drüber, das Thema interessiert mich nicht mehr. (Überlegt eine Weile.) Der Turm – das ist das Rathaus. Dazu die Karten Mond und Sonne. Zeichen, die stark für ihre Wahl sprechen.

Nun konzentriert sich Yvonne auf Hans-Peter Wessels. Als Symbol bestimmt sie für ihn einen Bären. Gefühlsmässig passe das einfach.

Auffallend ist, wie viel Unklarheit bei ihm besteht. Das Kreuz zeigt eine schicksalhafte Situation, in der er gefangen ist. Ein Erlebnis in der Vergangenheit überfordert ihn.

Vielleicht die Erfahrung, im ersten Wahlgang auf der Strecke geblieben zu sein?

Das kann sehr gut sein. Trotzdem: An Selbstbewusstsein mangelt es Wessels nicht. Er hat eine hohe Meinung von sich. Aber etwas verwirrt mich. (Überlegt lange.) Schwierig. Wann hat Wessels Geburtstag?

Am 30. September 1964.

(Überlegt.) Ist er eher ein Chaot oder ein «Dipflischysser»?

Ein Chaot.Alles klar, das habe ich mir gedacht. Ich würde bei ihm von einem kreativen Chaos sprechen. Doch das bringt mich nicht weiter. Ich möchte die Karten nochmals auslegen. Wessels ist ein komplizierter Fall.

Das Kartenauswahlprozedere wiederholt sich.Jetzt ist es besser. Die Sterne sagen Wessels eine langfristig günstige Zukunft voraus. Er wird die Wahl wohl schaffen. Aber siehe da: Der Bär befindet sich im Haus des Todes. ­Wessels wird nicht die volle Amtszeit absolvieren, sondern nach einer gewissen Zeit zurücktreten. Da bin ich sicher.

Wir sollten noch über SVP-Kandidat Nägelin sprechen.

Sie mischt die Karten neu. Bei Nägelin wählt Yvonne «die männliche Haupt­person» – dann fragt sie mich:

Hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen?

Die Beobachtung trifft zu. Seit dem ersten Wahlgang trat Nägelin praktisch nicht mehr in Erscheinung.

Er ging auf Abtauchstation. Nach einem Moment des Zweifelns hat er nun allerdings wieder Hoffnung geschöpft. Ein Heilungsprozess hat eingesetzt. Hier sehe ich wieder das Symbol des Buches: Da läuft etwas, von dem wir noch nichts wissen. Nägelin verschweigt etwas.

Er wird gerüchteweise als neuer Basler SVP-Präsident gehandelt.

Voila! Er überlegt bereits, wie es ­weitergeht. Nägelin schmiedet Pläne. Auf zwei Karten sehe ich den Erfolg: Beim Turm und bei den Sternen. Aber das hat nichts mit dem Regierungsamt zu tun. Die Erklärung hierfür ist einfach: Die männliche Hauptperson steht im Haus der Blockade (zeigt auf Karte).

Ich fasse also zusammen: Mück und Wessels werden die freien Regierungssitze besetzen, während Dürr und ­Nägelin das Nachsehen haben?

Richtig.

Was, wenn du dich dieses Mal irrst?

Ich lehne mich sehr weit zum Fenster raus. Schreibe doch Folgendes in der Zeitung: Herrje, ich sehe ein Meer von Fettnäpfchen.

