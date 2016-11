Heidi Mücks Boykott und Hetze gegen Israel

Sali Heidi

Als Reaktion auf den BaZ-Artikel «Trotz allem: Dürr ist die bessere Wahl» schreibst du auf deiner Website: «Die Behauptung, ich befände es für richtig, ‹israelische Künstler von internationalen Anlässen zu verbannen oder die israelische Fussballnationalmannschaft aus der Fifa auszuschliessen›, ist nachweislich falsch. Ich verweise einmal mehr auf meine Gegendarstellung vom 16.9., welche die BaZ am 21.9. veröffentlicht hat, und bitte um Kenntnisnahme.» Ausserdem ist von «faktenfreien Unterstellungen» die Rede.

Faktenfrei sind indes sowohl dein Eintrag als auch deine Gegendarstellung in der BaZ. Richtig ist: Die von dir seit 2008 unterstützte BDS fordert den wirtschaftlichen, kulturellen, akademischen und sportlichen Boykott Israels. Durch deine langjährige Zusammenarbeit mit der BDS trägst du diese Positionen mit.

Der BDS-Boykottaufruf, den du nach eigenen Aussagen 2010 unterzeichnet hast, war entgegen deinen wiederholten Behauptungen (du hast diesbezüglich am 14.11. auf Telebasel erneut die Unwahrheit gesagt) kein Einzelfall und auch nicht deine erste Zusammenarbeit mit der BDS. Du begnügst dich nicht damit, israelische Firmen zu boykottieren und zu diffamieren. Auch europäische Firmen, die unter anderem in Israel tätig sind, werden von dir attackiert. Es geht dir also nicht um «Produkte des israelischen Staats», wie du auf Telebasel beteuerst.

Unkritisch gegenüber Hamas

Mit deinem von der BDS-Splittergruppe «Palästina-Solidarität Basel» angeregten parlamentarischen Vorstoss bezüglich der Zusammenarbeit des Basler Baudepartements mit dem französischen Konzern Veolia warst du im Herbst 2008 in der Schweizer BDS- Zeitung/Infoblatt vertreten.

Du erachtest den Bau einer Strassen­bahn als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber dass sowohl PLO als auch Hamas, also ebendiese Palästinenser, denen du mit deiner BDS-Aktivität deine «Solidarität ausdrücken» wolltest (Gegendarstellung BaZ), in ihren Chartas die Vernichtung aller Juden fordern, kümmert dich nicht.

Du sitzt als Co-Präsidentin im Stiftungsrat des Frauenhauses beider Basel, verteidigst aber ausgerechnet die von der Weltgemeinschaft mit Milliarden alimentierten Palästinenser (das EDA zahlt jährlich mindestens 20 Millionen Franken), die im Gazastreifen Frauen steinigen, Ehrenmorde begehen, Homosexuelle lynchen und in der West Bank die Rechte der Zivilbevölkerung systematisch verletzen.

Im Flugblatt «Völkerrechtswidriges Strassenbahnprojekt in Ostjerusalem» warnt die Palästina-Solidarität Basel vor Israels Versuch, «den Status von Jerusalem als jüdischer Hauptstadt zu festigen», bezichtigt die pluralistische Demokratie Israel der Apartheid und fordert die Kennzeichnung israelischer Waren. Positionen, die du offensichtlich mitträgst.

2012 bist du mit Foto auf der BDS-Medienmitteilung (siehe Illustration) bezüglich der «Kauft nicht beim Juden»-Kampagne für eine Kennzeichnung israelischer Produkte durch Migros und Coop vertreten. Als Medien­kontakt ist deine österreichische Busenfreundin und BDS-Aktivistin Birgit ­Althaler angegeben, die auch in deinem Unterstützungskomitee als «Korrektorin und Übersetzerin, Palästina Solidarität und BDS Schweiz» fungiert, unter anderem mit BDS-Unterstützer Hans­ueli Scheid­egger, nationaler Sekretär Unia und Bankrat der Basler Kantonalbank. Die antiisraelische Website, auf der diese Medienmitteilung zu finden ist, bezichtigt Israel, «Völkermord in Gaza» zu begehen, eine Position, die du offensichtlich auch vertrittst.

Die BDS fordert «das Ende der Besatzung und Kolonialisierung allen besetzten arabischen Landes seit Juni 1967 einschliesslich Ost-Jerusalems, die Aufgabe aller israelischer Siedlungen und der israelischen Sperranlagen sowie die Durchsetzung des Rückkehrrechts der palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen». Werden diese rechtlich durch nichts legitimierten Forderungen umgesetzt, hört Israel auf zu existieren. Mit deiner BDS-Aktivität bestreitest du faktisch das Existenzrecht Israels. Entscheidend sei das Land, nicht die Religion, beteuerst du im BaZ-Artikel «Befürworterin eines totalen Boykotts». Es sei aber ein bekanntes Mittel, «dass Kritik an Israel mit Antisemitismus gleichgesetzt wird, um die Kritiker zum Schweigen zu bringen».

Boykott trifft Israels Bürger

Mit diesen beiden Schutzbehauptungen erfüllst du die Definition einer Antisemitin gemäss den Ergebnissen des Göttinger Wissenschaftlers und Antisemitismusforschers Prof. Samuel Salzborn:

Die Behauptung, man sei ja gar nicht antisemitisch, sondern «nur» antizionistisch ist eine Tarnstrategie, um der Klassifizierung als antisemitisch zu entgehen, die ja nach wie vor in der öffentlichen Auseinandersetzung mit vollem Recht eine Stigmatisierung der Position bedeutet. Der Staat Israel ist auch als Folge und Reaktion auf den National­sozialismus als Schutzraum für Jüdinnen und Juden entstanden. Er ist nun mal im Zweifelsfall der einzige Ort, an dem sie Schutz vor Verfolgung finden. Wenn man diesen Schutzraum angreift und dann behauptet, man hätte nichts gegen Juden, dann ist das verlogen.

Existenzrecht Israels aberkannt

Salzborns Einschätzung der BDS ist ebenfalls eindeutig:

Es ist zunächst eine internationale palästinensische Interessenkampagne. Der Kern der Kampagne ist eindeutig und zweifelsfrei einer, der auf die Delegitimierung Israels zielt, der das Existenzrecht Israels de facto infrage stellt. Ausserdem richtet sich eine Boykott-Kampagne gegen einen demokratischen Staat immer zuerst gegen die einzelnen, davon betroffenen Menschen. Der Einzelne in Israel wird also nicht dafür verantwortlich gemacht, was er tut, sondern dafür, was er aus Sicht der BDS-Kampagne ist.

Das alles zusammengenommen belegt, dass man bei der BDS-Kam­pagne nicht nur von einer antiisraelischen Kampagne sprechen kann, sondern wegen der Delegitimierung und der Ethnisierung auch von einer antisemitischen. Wenn man also sieht, dass die BDS-Kampagne öffentlich mit Schildern vor Geschäften auftritt, bei denen man sich nicht nur an NS-Parolen erinnert fühlt, sondern bei denen die Parolen auch wortidentisch sind, dann sieht man, was sich da mischt.

Man könnte nun den Standpunkt vertreten, du hättest dich mit den Inhalten der BDS nicht ausreichend vertraut gemacht. Vielleicht wurde dein Foto sogar missbräuchlich und ohne dein Wissen von der BDS verwendet?

Sollte das zutreffen, müsstest du dir einen äusserst fahrlässigen Umgang mit der Verwendung deines Namens und Bildnisses vorwerfen lassen und deine Dossierfestigkeit rangierte vermutlich noch unter der von Christa «Kasachstan» Markwalder.

Kritiker löschen und blockieren

Selbst wenn man von deiner obsessiven Israelfeindlichkeit absehen wür­de: Die Tatsache, dass du bezüglich deinen langjährigen BDS-Aktivitäten deinen Wählerinnen und Wählern wiederholt die Unwahrheit gesagt hast, ist keine sonderlich vertrauenser­weckende Voraussetzung für deine Integrität als Regierungsrätin. Auch dein Umgang mit Kritik in den sozialen Netzwerken befremdet: melden, löschen, blockieren, Klagen thematisieren. Man möchte sich nicht ausmalen, welcher Repression deine Kritiker ausgesetzt wären, solltest du tatsächlich in die Basler Regierung gewählt werden.

Dieser offene Brief geht an die Schweizer Medien, was dich jedoch nicht beunruhigen muss. Wie die SP-Regierungsräte Eva Herzog, Hans-­Peter Wessels und Christoph Brutschin, die sich auf Anfrage, selbst einen Monat nachdem sie von der BaZ mit der BDS konfrontiert wurden, weigern, eine Google-Suche zu dieser Organisation zu starten, sehen ausser der BaZ auch die Schweizer Medien kein Problem darin, dass der in Basel lebende 90-jährige Auschwitz-Überlebende Shlomo Graber oder die Basler Juden generell dereinst von einer Regierungsrätin regiert werden könnten, die Israel boykottiert, öffentlich mit Wort und Bild gegen Israel hetzt und gemäss den Forderungen der von ihr unterstützten BDS das Existenzrecht Israels bestreitet.

Freundliche Grüsse, David Klein

