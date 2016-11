Heikle Bewilligung durch Grossratspräsidentin

Sechzehn waren es an der Zahl. Alles Grossrätinnen und Grossräte der SP und des Grünen Bündnisses. Sie stellten sich am vergangenen Mittwoch vor dem Beginn der parlamentarischen Nachmittagssitzung im Grossratssaal auf, jede und jeder hielt ein Schild mit einem Namen vor sich hin. Es wurden Fotos gemacht, die dann über soziale Medien Verbreitung fanden und prompt aus der Türkei kommentiert wurden. Die SP Basel-Stadt machte via Medienmitteilung am 16. November auf die Aktion aufmerksam und schrieb, es handle sich um eine Solidaritätsbekundung mit der türkischen HDP, einer Oppositionspartei, die unter anderem die Verhaftung von ­Kritikern oder Oppositionellen des ­türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisiert.

Grund für die Aktion war, dass zahlreiche Mitglieder dieser Partei verhaftet wurden und sich zurzeit in Haft befinden. Die SP-Abgeordneten fordern mit dieser Aktion die Türkei auf, «alle politischen Gefangenen umgehend freizulassen und die demokratischen Grundrechte jedes Einzelnen zu respektieren». Zudem verlangen sie vom Bundesrat, deutlich in der Angelegenheit Stellung zu beziehen und sich für die Freilassung der politischen Gefangenen in der ­Türkei einzusetzen.

Da innerhalb des Grossratssaals nicht einfach jeder tun und lassen kann, was er will, brauchte diese Aktion eine Bewilligung. Eine solche musste von der Grossratspräsidentin Dominque König-Lüdin (SP) erteilt werden. «Die Solidaritätsaktion war mit mir abgesprochen, und ich habe sie bewilligt», sagt sie. «Generell bin ich der Ansicht, dass jede Aktion, die auf Unrecht und Verbrechen hinweist, eine Aussenwirkung hat. Ich finde es sehr wichtig, dass wir in der Schweiz auf Verletzungen gegen die Demokratie und gegen demokratische Rechte hinweisen und das Unrecht öffentlich verurteilen.»

Diese Ansicht teilen nicht alle. «Der Grossratssaal ist der Sitzungsort der kantonalen Legislative. Wenn hier ­Parlamentarier gegen ausländische Regierungen demonstrieren, dann tun sie dies als schweizerische Legislativmitglieder. Dies geht gar nicht», sagt Andrea Strahm, Präsidentin der CVP Basel-Stadt. «Demonstrieren können sie als Privatleute, aber nicht in ihrer gewählten Funktion. Kritik an anderen Staaten ist Sache des Bundes und der Aussenpolitik. Dies hier ist eine klare Grenzüberschreitung und Kompetenz­anmassung.»

«Nicht gut und unsensibel»

Ähnlich sieht es Eduard Rutschmann, SVP-Grossrat und Vizepräsident der SVP Basel-Stadt. Er hat die Aktion kurz vor Sitzungsbeginn beobachtet. «Dieser Saal ist fürs Parlament da und nicht für irgendwelche Aktionen, sowieso nicht an einem Sitzungstag», sagt Rutschmann. «Wenn dieses Foto im Internet verbreitet wird und am Ende die Leute meinen, es handle sich um eine Parlamentskundgebung, was ist dann?» Rutschmann will die Lage in der Türkei nicht kommentieren. Für ihn ist das Verhalten der Grossratspräsidentin einfach «sehr fragwürdig»: Auf der einen Seite demonstriere sie selber öffentlich gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump, auf der anderen Seite bewillige sie aussenpolitische Aktionen ihrer Parteimitglieder im Grossratssaal.

Wenig Begeisterung auch bei der FDP. Parteipräsident Luca Urgese sagt: «Ich bin der Meinung, dass der Grossratssaal generell und ganz besonders an Sitzungstagen des Grossen Rates für politische Aktionen nicht zur Verfügung stehen sollte. Daher finde ich es nicht richtig, dass die Grossratspräsidentin die Aktion bewilligt hat.»

Die Präsidentin der LDP Basel-Stadt, Patricia von Falkenstein, nennt den Entscheid der Grossratspräsidentin «nicht gut und unsensibel». Der Grossratssaal solle nicht als Kulisse für politische Fototermine gebraucht werden, die mit Basel und der Schweiz nichts zu tun haben. «Für mich ist das aber eine Frage des guten oder weniger guten politischen Stils. Falls die Grossratspräsidentin dies tatsächlich bewilligt hat, finde ich dies persönlich befremdlich. Das Amt verpflichtet zu Neutralität.»

Eine neue Regelung ist unnötig

Ein direkter Regelverstoss allerdings kann nicht geltend gemacht werden. Thomas Dähler, Leiter Parlamentsdienst, sagt, die Geschäftsordnung des Grossen Rates halte weder fest, dass es erlaubt noch dass es nicht erlaubt sei. Ein klarer rechtlicher Verstoss kann also nicht geltend gemacht werden. Und Patricia von Falkenstein will trotz des Vorfalls keine neue Regelung.

Die Grossratspräsidentin sieht für ihren Entscheid nicht die effektive Wirkung als massgebend. Bei der Aktion «geht es nicht um eine politische Wirkung», sagt sie, «sondern um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ein Thema. Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Schweiz drücken ihre Solidarität mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Türkei aus.»

Der ehemalige Grossratspräsident und LDP-Grossrat Conradin Cramer sagt, er sei zwar der Ansicht, dass im Grossratssaal nur über Basler Politik debattiert werden sollte, aber er anerkennt auch den Ermessensspielraum von Dominique König-Lüdin. Eine Grossratspräsidentin sollte über der Parteipolitik stehen und dafür sorgen, dass der Parlamentsbetrieb nicht gestört werde, das sei hier ja auch nicht der Fall gewesen.

Umfrage SP und Grünes Bündnis durften den Grossratssaal für eine politische Aktion nutzen. War das okay? Ja 20.9% Nein 79.1% 815 Stimmen



(Basler Zeitung)