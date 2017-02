Herzige Löwenbabies erkunden Zolli

Die Löwin Okoa (16) brachte am 9. Dezember im Zolli zwei Junge zur Welt. Die beiden Weibchen seien nun stark genug, die Aussenanlage zu erkunden, schreibt der Zolli in einer Medienmitteilung.

Die Kätzchen heissen Nyoma (Swahili für Tier, wild) und Nikisha (die Hübsche) und kamen im Dezember hinter den Kulissen zur Welt. Die Jungen wurden von Mutter Okoa und Vater Mbali sowie der Löwin Uma in der Wurfbox betreut. Es ist auch in der Natur üblich, dass das Rudel die kleinen Jungen gemeinsam aufzieht. Die Löwin Uma habe vergangene Woche ebenfalls ein Löwenjunges geboren, welches aber nicht überlebt hat. Daher hilft Uma nun bei der Betreuung von Okoas Nachwuchs.

Löwen-Zuchtprogramm zur Erhaltung der Gene

Vorerst sollen die beiden Löwenjungen im Zolli bleiben und dort auch zu sehen sein. Danach wird entschieden, ob sie in einen vom Erhaltungszuchtprogramm ausgewählten Zoo gehen oder ob sie in Basel bleiben. Die beiden Löwenweibchen Uma und Okoa sind mit 16 Jahren nämlich bereits in einem hohen Alter, was sich auch in der Grösse der Würfe ausschlägt.

Das Erhaltungszuchtprogramm wurde von der Europäischen Zoogemeinschaft im Jahre 2012 ins Leben gerufen, da der Löwenbestand in Afrika in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Aufgrund der wilden Herkunft ihrer Eltern seien die Basler Löwenjungen äussert interessant für das Zuchtprogramm, teilt der Zolli mit. Die drei Löwen Mbali, Okoa und Uma stammen nämlich aus Naturreservaten im Nordwesten Südafrikas.

Löwenbestand stark rückgängig

Seit 2004 ging der Bestand der afrikanischen Löwen um 45 Prozent zurück, in Westafrika sind es sogar 90 Prozent. Für diesen Rückgang gäbe es viele Gründe: Konflikte mit dem Menschen, verschwindende Lebensräume, Trophäenjagd und Krankheiten, die der Mensch über Haus- und Nutztiere verteilt.

Der «Predator Compensation Fund» der «Big Life Foundation» setzt sich im Amboseli-Tsavo-Ökosystem für den Schutz der Löwen ein. Er unterstützt die in Kenia ansässigen Massai zum Beispiel, wenn ihr Vieh von Löwen angegriffen wurde. Ausserdem organisieren sie die «Massai Olympics», mit dem Ziel, eine Alternative zur traditonellen Löwenjagd zu bieten, bei der die jungen Massai dennoch Mut, Ausdauer und Agilität unter Beweis stellen können. So hofft die Organisation, den Löwenbestand in Afrika zu schützen. Seit dem Jahr 2014 wird dieses Projekt auch vom Zoo Basel unterstützt.

Weiterer Nachwuchs

Neben den Löwenjungen gibt es aber auch noch weiteren Nachwuchs. Am 7. Januar wurde der Nashornbulle Orys geboren. Auch er wagte mit seiner Mutter Quetta bereits die ersten Schritte auf der Anlage. Ab jetzt soll er regelmässig draussen unterwegs sein. Orys ist das vierte Kalb von Quetta, doch bereits das 35. Panzernashornjunge, das im Zoo Basel grossgezogen wird. (nim)