Herzog verteidigt ihre Bankratswahl

Nachdem die BaZ aufgezeigt hat, dass Finanzdirektorin Eva Herzog mit Priscilla Leimgruber auf eine neue Bankrätin setzt, die während dem Fiasko der Glarner Kantonalbank (GLKB) in der Geschäftlseitung sass und für das Risikomanagement mitverantwortlich war, nimmt die SP-Regierungsrätin nun ausführlich Stellung. «Frau Priscilla Leimgruber wurde aufgrund ihrer fachlichen Qualifikationen und ihrer Bankerfahrung in den Bank­rat gewählt», so Herzog. «Sie deckt die relevanten Führungs- und Fachkompetenzen ab und stellt daher eine gute Ergänzung des Bankrats der Basler Kantonalbank dar.» Ihre Tätigkeit bei der GLKB sowie ihre anschliessende Aufgabe bei der International Capital ­­Market Association seien von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Fin­ma) als Aufsichtsbehörde überwacht worden.

Die Finanzdirektorin, die erstmals von der ihr vom Grossen Rat übertragenen Möglichkeit Gebrauch machte, den Bankrat selber zusammenzustellen, verweist darauf, dass die neue Bank­rätin in Glarus weder angeklagt noch verurteilt wurde. «Wir basierten bei unserem Entscheid auf den Fakten, wonach Frau Leimgruber den Kredit­sprechungsprozess nicht zu verantworten hatte. Regressansprüche müssten begründet werden können», so Herzog.

Leimgruber hat kein Berufsverbot

Vor der Ernennung von Leimgruber habe sie Erkundigungen über Leimgruber eingeholt, erklärt die Finanzdirektiorin. Wer diese verfasst hat, das will Herzog zur BaZ nicht verraten: «Es handelt sich um eine vertrauliche, schriftliche Bestätigung von Personen gezeichnet, die aufgrund ihrer Verantwortung und Funktion tiefen und umfassenden Einblick in den Sachverhalt hatten.»

Hier öffnet sich eine Informations­lücke, welche die Politik eigentlich interessieren müsste: Denn von dem ehemaligen GLKB-Führungsteam wurden alle angeklagt – ausser Leimgruber. Und die Führungskräfte, die nach dem Auffliegen der Misswirt­schaft mit 100 Millionen Franken in Form von Krediten die neuen Positionen innehatten, blieben nicht lange und dürften kaum einen umfassenden Einblick gehabt haben.

Im Risikobericht vom 14.11.2007 der GLKB jedenfalls steht: «Es ist klar ersichtlich, dass das ausserkantonale Geschäft das Durchschnittsrating der Ausleihungsportfolios verbessert, das heisst ein tieferes Risiko birgt.» Unter­zeichnet hatte dieses interne Dokument Priscilla Leimgruber. Ab 1. August 2006 war sie «Leiterin Finanz und Logis­tik» und mit der GLKB-Geschäftsleitung verantwortlich für das Risikomanagement.

Herzog hingegen sagt, dass «auch die Finma keinen Einwand gegen die Wahl von Frau Leimgruber» hatte. «Frau Leimgruber hat keinen Ge­­währsbrief der Finma erhalten, welcher ein Berufsverbot in einer Leitungsfunktion in einer Bank zur Folge hätte. Auch war Frau Leimgruber von 2009–2014 Geschäftsleitungsmitglied der International Capital Market Association», schreibt Herzog.

Aufgrund von Kompetenz gewählt

Auch die Wahl von Doris Aebi ­respektive ihrer Headhunter-Firma aebi+kuehni AG verteidigt Herzog. Zur Erinnerung: Doris Aebi sass im Bank­rat der Solothurner Kantonalbank, als es bei dieser 1994 aufgrund der Übernahme der Bank in Kriegstetten mit vielen faulen Krediten zum Fiasko kam. Die Bank musste saniert werden, am Ende belief sich der Schaden auf 400 Millionen Franken, auch viele Kleinsparer und Anleger waren betroffen. Der Kanton Solothurn sah sich durch den Schaden gezwungen, die Steuern zu erhöhen.

Herzog hatte Kenntnis von Aebis Vorgeschichte. «Wir haben uns für die Firma aebi+kuehni AG im Wissen entschieden, dass Frau Aebi in den 90er-Jahren Bankrätin der Solothurner Kantonalbank war.» Damit dürfte die Magistratin auch wissen, dass SP-Mitglied Aebi es 1997 nicht in den Solothurner Regierungsrat geschafft hatte, weil sie als «kantonalbankgeschädigt» galt, wie es damals der Tages-Anzeiger formuliert hatte.

Für die Einsetzung von Aebi als Vermittlerin übernimmt Herzog die alleinige Verantwortung. Es sei ihr Entscheid gewesen, der Headhunterin den Auftrag zu erteilen. Sie verweist darauf, dass «solche Entscheide in der Kompetenz der Departemente liegen».

Die Offerte dieser Firma habe ins­besondere aufgrund deren Kompetenzen und Referenzen am stärksten ­überzeugt. «aebi+kuehni AG ist seit mehr als zehn Jahren spezialisiert auf die Suche von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungsmitgliedern. Das Man­­dat wurde von den beiden Firmeninhabern gemeinsam betreut.» Dazu, dass Doris Aebi auch den umstrittenen Ex-Postchef Claude Béglé vermittelt hat, der später aufgrund von Entscheiden und seinem Führungsstil von Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger zum Abgang bewegt werden musste, äussert sich Herzog nicht.

Hingegen sagt sie etwas zur Darstellung, sie habe Aebi bevorzugt, weil diese wie sie der SP angehöre und ebenfalls eine Verfechterin der Frauenquote sei: «Das Mandat wurde von Herrn Kuehni und Frau Aebi gemeinsam betreut. Weder das Geschlecht noch die Parteienzugehörigkeit spielten beim Vergabeentscheid eine Rolle.»

