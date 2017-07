Irritierend starke Zuversicht verströmte Hans-Peter Wessels (SP) einen Tag, nachdem die Oberaufsicht des Parlaments einen Regierungsrat härter nicht hätte kritisieren können. Die 13 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) qualifizierten ihn nach Hearings mit rund einem Dutzend Whistleblowers und Interviews mit Kaderangestellten des Bau- und Verkehrsdepartements und Verwaltungsratsspitzen der BVB als «absurd handelnd», «ignorant», seine Arbeit als «nicht rechtmässig», «nicht sachgerecht» und kamen zum schlichten Schluss: «Die politische Aufsicht hat versagt.» Und wie lauten zusammenfassend die Konsequenzen, die der Regierungsrat zu ziehen bereit ist: «Ich werde noch genauer hinschauen; wir müssen noch besser werden.»

Da war keine Bereitschaft, das Dossier abzugeben und keine Einsicht, die Kompetenzen im Zusammenhang mit dem unprotokollierten Zahlungsversprechen von einer Million Euro an Frankreich überschritten zu haben, noch die BVB-Spitzen wiederholt fehlbesetzt zu haben.

«Keine Weisung erlassen»

Es war faszinierend und auch befremdend zugleich, mit welchen rhetorischen Kniffen sich der Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements im Rathaus aus der Affäre BVB tribbeln wollte, die schon zum zweiten Mal die Köpfe der von ihm bestimmten BVB-Verwaltungsratspräsidenten gekostet hat. Das brachte die zahlreich erschienenen Journalisten fast zum Verzweifeln.

Wessels Methode geht so: Er kommentiert den GPK-Bericht «Er ist sehr sorgfältig abgefasst worden, die GPK hat sich Mühe gegeben und eine grosse Arbeit gemacht. Es gibt aber Sachen im Bericht, die einen Interpretationsspielraum zulassen.» Beim Brief an die BVB mit der Aufforderung, eine Million zu zahlen, könne es sich niemals um eine Weisung gehandelt haben, weil er schon gar nicht weisungsbefugt sei: «Das würde mir nie in den Sinn kommen. Wenn ich jemals auf die Idee käme, eine Weisung zu erteilen, dann würde es mir die BVB zurückweisen.» Ein Journalist der Schweizerischen Depeschenagentur interveniert: «Sie haben doch Druck gemacht?» «Selbstverständlich, ich finde es als anständig und korrekt, sich an ein Versprechen zu halten.» Man müsse wissen, dass eine Nichteinhaltung schwerwiegende Konsequenzen fürs Programm Tramerweiterung nach Saint-Louis gehabt hätte.»

In seinen Sätzen flechtet Wessels Worte ein wie «Die Franzosen waren der Ansicht, dass alles fix und geregelt ist, unsere Leute, die am Projekt arbeiteten, haben das gewusst». Es sollte suggerieren, dass alles allen klar gewesen sei. Aber da war nichts fix geregelt, kein Vertrag – bis heute ist keine Gegenleistung für die Million definiert.

Wessels, darauf angesprochen: «Das ist eine gute Bemerkung, ja, das ist eine irrige Annahme, das muss ich auf meine Kappe nehmen.» Im Zusammenhang mit der GPK-Empfehlung, Wessels das Dossier wegzunehmen, wollte ein Radiomacher wissen: «Wie offen sind Sie, sich vom Gesamtregierungsrat helfen zu lassen?» Wessels darauf: «Die Basler Regierung ist sehr kollegial, wir gehen gut mit Kritik um. Ich empfinde das Gremium als wertvoll ...» Es folgten endlos Floskeln.

Wessels will Dossier behalten

Dann platzte einem Medienvertreter der Basellandschaftlichen Zeitung der Kragen: «Herr Wessels, wir sitzen seit drei Viertelstunden hier, und Ihr Fazit lautet nur: ‹Ich schaue hin.›» Wessels: «Das würde ich so nicht sagen.»

«Sind Sie bereit, das Dossier abzugeben?» Wessels: «Ich glaube, das ist jetzt hier nicht die Frage.» Dann lässt Wessels durchblicken, dass er das Dossier lieber behalten möchte. SP-Grossrat und GPK-Präsident Tobit Schäfer nimmt die Aussagen Wessels’ kommentarlos zur Kenntnis.

Jedoch will Schäfer zwei Standpunkte seiner Kommission feststellen: «Zum einen haben wir von Regierungsrat Wessels bislang noch keine konkreten Äusserungen gehört oder Beweise gesehen, die dem GPK-Bericht widersprechen. Des Weiteren bleibt die Kommission bei all ihren Feststellungen.» Er würde Wessels nicht raten, den Entscheid der GPK auf die leichte Schulter zu nehmen, fügt Schäfer an.

Schäfers Partei hält sich mit Kritik an ihrem Regierungsrat zurück. In einer Medienmitteilung vom Donnerstag monierte die SP lediglich, dass man die Sparmassnahmen bei den BVB stoppen müsse. Auf die Kritik an ihrem Regierungsrat ging sie nicht ein. Gestern versendeten die Sozialdemokraten erneut eine Medienmitteilung, in der sie verkündeten, dass man alle Empfehlungen der GPK unterstützen würde. Auch die, dass der Gesamtregierungsrat Hans-Peter Wessels von nun an auf die Finger schauen müsse. Von groben Kompetenzüberschreitungen des Baudirektors – wie es die GPK in ihrem Bericht darlegt – will man nichts wissen. «Hier steht es Aussage gegen Aussage», sagt SP-Präsident Pascal Pfister. «Aber Fehler wurden gemacht, das steht ausser Frage.» Die Bürgerlichen haben bereits am Donnerstag unisono gefordert, dass Wessels das BVB-Dossier entzogen wird. «Ich halte das nicht für eine zielführende Massnahme», so Pfister.

Bürgerliche Parteien konsterniert

Dass Hans-Peter Wessels an der heutigen Pressekonferenz jedoch keinerlei persönliche Konsequenzen zog, traf die bürgerlichen Parteien hart. Dass er nicht einmal den Bericht von der Geschäftsprüfungskommission wirklich ernst nahm, hätten sie nicht erwartet. «Ich bin schon ziemlich überrascht», sagt LDP-Chefin Patricia von Falkenstein. «Wir sind gespannt, was an der Regierungsratssitzung am nächsten Dienstag herauskommt.»

Dass der Baudirektor jetzt aber ohne irgendwelche Konsequenzen weitermachen könne wie bisher, sei nicht in Ordnung. Das findet man auch bei der CVP. «Eigentlich hätte er das BVB-Dossier nach der heftigen Kritik der GPK abgeben müssen», sagt CVP-Präsident Balz Herter. Auf politischer Ebene könne man jedoch nicht mehr weiter gegen Wessels vorgehen. «Dazu fehlt uns eine Patentlösung. Uns sind momentan die Hände gebunden.»

Über die Social Media jagen die Journalisten Sätze wie: Eine Teflonpfanne hat mehr Reibungsfläche, alles perlt an ihm ab. Das dürfte nur oberflächlich zutreffen. Wessels Augenringe hingen gestern tiefer als sonst. «Selbstverständlich beschäftigt mich das», sagt er auf die Frage nach seiner Befindlichkeit. Seine Parteimitglieder hätten ihm Durchhalteparolen per SMS zugesandt: «Du musst eine dicke Haut haben; tritt nicht zurück; stehe durch, ist mir gesagt worden», sagte Wessels. Mitte nächste Woche geht er für gut einen Monat in die Ferien an die Ostsee. Der Luftwechsel täte ihm gut, sagt er.

Umfrage Die Partei von Hans-Peter Wessels hält sich mit ihrer Kritik zum Vorgehen des 54-Jährigen eher zurück. Ja

Nein

Abstimmen Ja 93.8% Nein 6.3% 64 Stimmen Ja 93.8% Nein 6.3% 64 Stimmen



(Basler Zeitung)