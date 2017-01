In Schönheit untergehen

Wer viel herumreist, ist immer mal wieder auf ein Taxi angewiesen. Und wer in fremden Städten am Flughafen ins Taxi steigt, der tut das mit dem Gefühl, er werde genau jetzt übers Ohr gehauen. Auch wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Selbst die Voucher, die man da und dort kaufen kann, um mit einem Behörden-Fixpreis zum Hotel in der Innenstadt zu gelangen, besagen nichts anderes als: Ortsfremde Kunden zu bescheissen, ist die Regel.

Gute Dienstleistung

Wenn ich mich also wegen des aktuellen Bahnstreiks von Putney nach Gatwick fahren lassen muss, dann steige ich nicht ins nächste Taxi, sondern in ein von Uber vermitteltes Fahrzeug. Wobei die Frage Taxi oder Uber mich gar nicht interessiert. Selbst der Preis ist eine nette Zugabe, also nicht allein ausschlaggebend für den Entscheid. Uber punktet punkto Dienstleistung.

Während ich beim Taxi eine Zentrale anrufen muss – anrufen! – und dann warte, öffne ich bei Uber die App und sehe als Erstes, wie viele Fahrzeuge sich gerade in der Nähe unserer Wohnung befinden. Es sind gleich mehrere da. Ich tippe mein Fahrziel ein und gebe die Bestellung auf. Wenn ich den Fahrpreis akzeptiere, wird angezeigt, wo sich der Wagen, der uns abholen wird, gerade befindet. Auf der Strassenkarte der App ist aber nicht nur das Uber-Auto markiert, sondern auch die direkte Route zum Gatwick Airport.

Der Kunde will Kontrolle

Im Auto schaue ich auf mein iPhone – Uber hat mir ein Bild vom Fahrer und seine Registriernummer aufs Handy geschickt. Das Smartphone des Fahrers über dem Armaturenbrett zeigt die gleiche Strecke, die auch ich auf meinen Bildschirm sehe. Am Flughafen verabschiedet sich der Fahrer – die Fahrt wird automatisch meiner Kreditkarte belastet. Etwas später bewerte ich den Fahrer, so wie er dies auch mit mir tut.

Warum ich das so langfädig beschreibe? Weil genau das die Dienstleistung ist, die ich auch vom Taxigewerbe erwarte, nein, verlange. Ich will die Kontrolle.

Wobei: Uber ist kein Taxiunternehmen, sondern eine Dienstleistungsplattform. Als Uber-Kunde weiss ich: Ob London, Hamburg, New York oder Basel, für mich als Kunden gelten überall dieselben Regeln. Ein Taxi rufen bedeutet inzwischen für Millionen weltweit die Uber-App starten.

Der Untergang wird kommen

Nun kann man versuchen, den Gang der Dinge mit gesetzlichen Hürden und zusätzlichen Schikanen zu stoppen, um damit ein Gewerbe zu schützen, das so, wie es heute organisiert ist, spätestens dann untergeht, wenn die autonomen Autos auf den Markt kommen. Also schon bald.

Was die Taxibranche derzeit durchschüttelt: Uber setzt mit einer effizienten Software neue Branchenstandards. Wie dies eben erst booking.com getan hat. Die Basler Taxihalter können da nicht mithalten. Auch die Hoteliers haben es nicht geschafft, eine eigene Buchungsplattform zu entwickeln. Deshalb verstehe ich nicht, weshalb sich Basler Taxihalter nicht einfach an die Uber-Plattform andocken. Klar, verlangen die ihre Prozente. Wenn ich mit meinem iPhone ein BLT-Ticket kaufe, kassiert Apple auch mit. Also – so what?

Von den derzeit 478 Basler Taxibewilligungen sind 158 über sechzig Jahre alt. Es wird also Platz geben für eine neue Generation von Taxifahrern. Für die muss gelten: Wer ein Smartphone besitzt, braucht keine Telefonzentrale mehr. Oder sie gehen in Schönheit unter.

Manfred Messmers Kolumne in der BaZ heisst «arlesheimreloaded». (Basler Zeitung)