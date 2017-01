«Irgendwann werden wir die Kirchenglocken abstellen müssen»

In den Schweizer Städten hat Thomas Kessler eine heikle Tendenz ausgemacht. Der von Regierungspräsident Guy Morin entlassene Stadtentwickler befürchtet, dass die Städte immer mehr «zu einer Art Sanatorium» werden. Zu gewissen Zeiten gebe es bereits tote Strassen, sagt Kessler im Interview mit dem Tages-Anzeiger. «Alle wollen alles gleichzeitig haben – einfach ohne die Nachteile. Flughafennähe ohne Fluglärm beispielsweise». Solche Widersprüche nehmen laut Kessler zu. «Wenn man es nicht mehr erträgt, wenn in einer Stadt auch nach 22 Uhr noch fröhliche Stimmen zu hören sind, droht unser Wohlstand ins Schrullige zu kippen.»

Das alte ländliche Ideal habe Einzug in die Städte gehalten, während das urbane Element von früher in die Agglomeration abwandert. Das neue Bedürfnis nach Ruhe von vielen Städtern treibe komische Blüten. Kessler erzählt von Menschen, die während der Pause in die Schulhäuser anrufen, weil sie das Lachen der Kinder nicht mehr ertragen. Oder von den neue Putzfahrzeugen, die in der Stadt Basel angeschafft wurden, weil die alten in der Stille der verkehrsberuhigten Innenstadt plötzlich zu laut waren. «Irgendwann werden wir auch noch die Kirchenglocken abstellen müssen. So wie früher auf dem Land, als die von der Stadt Hinzugezogenen nach zwei Wochen wegen eines krähenden Hahns zum Friedensrichter rannten,» sagt Kessler.

«Es ist nicht die böse Verwaltung, die solche neue Regeln verlangt»Thomas Kessler

Auf jedes Problem im öffentlichen Raum folge der Ruf nach Regeln, bemängelt Kessler. Dabei sei es gar nicht die Schuld der «bösen» Verwaltung. Vielmehr würden Parteien und Parlamente immer neue Regeln fordern. «Wir müssen als Zivilgesellschaft wieder lernen, Interessenkonflikte auszuhalten und auszudiskutieren.» Kessler fordert die Rückkehr zu einem liberalen Staatsverständnis, in dem der Staat nur das Grundsätzliche regelt.

Kessler sorgt sich im Interview um den Mittelstand, der immer mehr unter Druck gerät. «In der Agglomeration wohnen heute Menschen, die in der Stadt arbeiten, sich aber das Leben in der Stadt nicht mehr leisten können.» Dass man die städtischen Probleme mit dörflichen Strukturen lösen versucht, könne nicht aufgehen.

Zu seinem Abgang in Basel gibt Kessler auch dem Tages-Anzeiger keine Details bekannt und verweist auf die Stillschweigens-Vereinbarung. (amu)