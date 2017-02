Joël Thüring neuer Grossratspräsident

Der baselstädtische Grosse Rat wird ein Jahr lang von Joël Thüring (SVP) präsidiert. Das Parlament wählte den 33-jährigen Kaufmann am Mittwoch an seine Spitze. Neuer Statthalter und damit designierter Präsident ist Remo Gallacchi (CVP).

Thüring, der in seinem insgesamt siebten Jahr im Parlament steht, wurde mit 63 von 98 gültigen Stimmen an die Spitze gewählt. Gallacchi wurde anschliessend mit 81 von 96 gültigen Stimmen zum neuen Statthalter gewählt- so heisst das Vizepräsidium des 100-köpfigen Parlamentes im Stadtkanton.

Die SVP-Fraktion ist gemäss Rotationsprinzip an der Reihe für das Parlamentspräsidium. Thüring ist der jüngste «höchste Basler» seit über hundert Jahren. Vor ihm hatte die im Stadtkanton noch junge SVP das Präsidium erst einmal inne.

Thürings vergleichsweise bescheidenes Wahlresultat ist indes weniger mit seiner Partei als seiner persönlichen Vorgeschichte zu erklären: Einst als SVP-Nachwuchshoffnung gefeiert, hatte er sich 2006 nach einem Griff in die Parteikasse zeitweise aus der Politik zurückgezogen. Später gaben Steuer-Ausstände zu reden. (amu/sda)