Larifari im Kommando

Das Gutachten des renommierten Zürcher Anwalts Felix Uhlmann stellt der Basler Polizeileitung ein schlechtes Zeugnis aus: Kommandant Gerhard Lips und sein Stellvertreter Rolf Meyer haben trotz handfesten Hinweisen des Nachrichtendienstes gegen den mutmasslichen Erdogan-Spitzel nicht reagiert. Sie haben es sogar unterlassen, den Polizeivorsteher Baschi Dürr über diese brisante politische Angelegenheit zu informieren. Lips ist mittlerweile gegangen worden.

Doch Meyer ist noch da und musste sich gestern vor den Medien erklären. Er rechtfertigte sich mit Begriffen wie «rechtliche Pattsituation» oder warf dem Nachrichtendienst eine inkonkrete Berichterstattung vor. Doch Uhlmanns Bericht widerlegt seine Rechtfertigungen und zeigt, dass der Nachrichtendienst Meyer unmissverständlich und klar verständlich über den Erdogan-Spitzel informiert hatte. Das Ganze verleiht dem Fall eine einzigartige Brisanz.

«Können Sie mir sagen, wie oft der Nachrichtendienst mit einer solchen Meldung auf Sie zukam?» So die einfache Frage eines Journalisten an der gestrigen Konferenz. Oberstleutnant Rolf Meyer, seit 27 Jahren Basler Polizist, seit 14 Jahren stellvertretender Kommandant, sucht nach Worten. «Das ist das erste Mal», antwortet er. Noch nie wurde ein Basler Polizeibeamter verdächtigt, für einen fremden Staat zu spionieren.

Genau das macht diesen Falls so aussergewöhnlich. Doch Meyer reagiert wie ein Feuerwehrmann, der ein brennendes Haus sieht und nicht zum Feuerlöscher greift. Das Fazit ist eindeutig: Uhlmanns Gutachten stellt Lips und Meyer eine klare Note aus: Ungenügend. Der Fall um den Polizeispitzel reiht sich in die Kaskade von Verfehlungen in der Basler Polizei ein, die Gerhard Lips schlussendlich den Kopf kostete. Für Meyer scheint die scharfe Rüge jedoch keine Konsequenzen zu haben.

