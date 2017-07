Leben mit Kunsthalle

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Reto Candrian

Hiermit möchte ich mich für die frei werdende Stelle als Gastgeber des Restaurants Kunsthalle bewerben. Ich denke, der Umstand, dass ich nicht vom Fach bin, ist mein grösstes Pfund, weil alle andern Kunsthalle-Wirte vom Fach waren, was sich als suboptimal herausgestellt hat. Das mag daran gelegen haben, dass der Kostendruck Ihrerseits zu immens war, und dann auch daran, dass die Konzepte planlos waren wie ein Aquarellist mit Ölfarben.

Als Beispiel möchte ich den Wechsel von Erdnüsschen zu Radieschen zur Sprache bringen. Man darf das Radieschen-Gate nicht unterschätzen, und man darf der Wirtin dafür keine Schuld geben, weil der Druck zur Innovation der Tradition, den man ihr und sie sich selbst auferlegt hatte, einfach zu gross war. Aber als die Radieschen auf die Tische kamen, verliessen die Hardcore-Aperitifer sie, und an ihrer Stelle setzten sich uninspirierte Männer und Frauen, die die Fähigkeit hatten, ein einziges Glas Prosecco eine Stunde lang zu trinken, über Kitas in BL zu sprechen und die Frage zu erörtern, ob die Radieschen hier bio sind.

Inzwischen sind die Nüsschen wieder da, aber zu spät. Dass aus Kostengründen die Campari-Bar ihren Tagesbetrieb und den Montag ganz einstellte, kam noch hinzu. Dass einiges an Stammpersonal aus Kostengründen vor die Tür gestellt wurde, kam ebenfalls dazu, und das Ganze ist im Grunde ein Paradebeispiel dafür, wie ein paar ahnungslose Buchhalter unbekümmert in ein paar Jahren eine Legende zerstören, die jahrzehntelang den Zeiten und ihren wirtschaftlichen Launen trotzte.

Nun ist die Mission für den künftigen Gastgeber jene, wie man die Legende und den Mythos reanimiert. Das Essenzielle ist dabei, dass Sie begreifen, dass die Kunsthalle ein Kunstwerk ist und kein Bahnhofsbuffet, weder finanziell noch spirituell. Das sollte sich auch der Besitzer, der Basler Kunstverein, vergegenwärtigen und in der Folge den Pachtzins nach unten anpassen. Wie auch immer; es gilt, sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass die Kunsthalle eine Cashcow ist. Die Kunsthalle braucht kein Management, sie braucht, nebst einem Gastgeber, einen Besitzer mit mäzenischem Blut, der bereit wäre, auch mal etwas zu tun, das nicht a priori gewinnrelevant ist.

Grundsätzlich gilt zu bedenken, dass ein bisschen Gewinn nichts ist, was überdauert. Ganz im Gegensatz zu einem Mythos, der die Substanz zur unbezahlbaren Unsterblichkeit in sich trägt. Es ist Ihre Entscheidung: Leichenhalle oder Elysium. Der Punkt ist, dass man die Kunsthalle zur Hauptsache philosophisch führen muss und nur ein bisschen ökonomisch, als Kunstwerk und nicht als Renditeobjekt. Wer sich dazu nicht in der Lage fühlt, ist zu klein für das wirklich Grosse. Ich schlage vor, wir öffnen die Bar wieder, drinnen und draussen, die Campari-Bar den ganzen Tag, wir holen Personal, das lächelt, wir bringen die Tauben um, engagieren einen neuen Koch und versuchen das mal ein Jahr. Funktioniert das nicht, gehe ich zurück zur BaZ, und Sie können weiter die Kunsthalle ruinieren. Wissen Sie, was die Kunsthalle wieder braucht, sind unverwechselbare Gefühlswelten und einen Duft des Mondänen. Sie muss ein Topos werden für die grandiosen Verlierer, die gescheiterten Gewinner, die gelangweilten Reichen, die einsamen Seelen dieser Stadt und dieser Welt, ein Salon des Geistes und des Geistigen, in dem der Aufenthalt die Schönheit eines unvergänglichen Blumenstrausses besitzt.

In Erwartung Ihrer Antwort und mit bald kollegialen Grüssen

Michael Bahnerth (Basler Zeitung)