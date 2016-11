Mehr Mut, mehr Kampfgeist

Die Kirche kennt viele Feiertage, die Universität Basel erlaubt sich nur gerade einen: den Dies academicus. Heute steht er ­wieder an – mit Reden, der Verleihung von Ehrendoktortiteln in der Martinskirche und einem Festessen.

Doch das Ritual wird nicht darüber hinwegtäuschen können, dass der Dies academicus diesmal anders sein wird. Nicht nur dass das Bankett im Theater Basel statt im Festsaal des Stadtcasinos seinen Lauf nehmen wird. Auch die Gesprächsthemen werden wohl andere sein. Denn seit ein paar Wochen ist die Uni Basel im Gespräch. Und darüber ist sie nicht sehr glücklich.

Genügsamkeit

Auslöser war die von der Basler ­Zeitung aufgeworfene Frage, wo denn in den Geisteswissenschaften die «Leuchttürme» bleiben, wie sie früher in prominenten Personen wie Friedrich Nietzsche, Walter Muschg, Karl Barth oder Edgar Bonjour national, wenn nicht gar international erstrahlten. Zudem stellte die BaZ an die Uni den Anspruch, dass gerade die Geisteswissenschaften in die Gesellschaft hineinwirken, sich zu aktuellen Themen öffentlich einmischen sollten. Figuren wie Nietzsche, Muschg und Barth haben provoziert, angeregt, Denkkorsette gesprengt. Das ist heute nicht der Fall. Und wenn einer selbstzufrieden meint, dem direkten gesellschaftlichen Beitrag einer Uni sei bei der Mitwirkung an der Volkshochschule, der Kinderuniversität, dem Café Scientifique oder Maturinformations­tagen Genüge getan, dann sagt das viel darüber aus, ob man einfach bloss informieren oder aber mit Engagement öffentliche Diskussionen lancieren und auch zu Widerspruch anfeuern will.

Den Grund für die mangelnde Einmischung der Uni bei gesellschaftlich virulenten Themen sieht die BaZ unter anderem in der Bologna-Reform. Diese Aussage ist nicht neu. Schon bevor diese ­Reform überhaupt umgesetzt wurde, warnten zahlreiche Professoren, dass mit diesem neuen System mehr Bürokratie Einzug halten und das selbstständige Vertiefen in den Inhalt nicht gefördert, ja womöglich sogar bestraft werde – und dass dies alles vermehrt bloss zu Ausbildung statt zu Bildung führe.

Verbesserungsfähig

Eigentlich kann einer Institution wie der Uni nichts Besseres widerfahren, als – ob positiv oder negativ – zum Gespräch zu werden. Denn es zeigt, dass da an diesem ehrenwerten, über 550-jährigen Betrieb ein Interesse besteht.

Eigentlich weiss die Uni das. Sie weiss auch, dass die Frage nach den «Leuchttürmen» unter anderem mit dem Umgang des wissenschaftlichen Nachwuchses zusammenhängt. Und sie weiss ebenso, dass hier – gerade was die Berufungsverfahren angeht – einiges verbessert werden könnte: zum Beispiel, dass man grös­seres Gewicht auf individuelles Denken statt auf Konformität legen könnte; zum Beispiel, dass bei der Beurteilung von Kandidaten nicht allein auf Publikationen abgestellt werden sollte, welche die meisten an den Berufungsverfahren Involvierten nicht einmal lesen, weil ihnen die Zeit dazu fehlt.

Doch einige Professoren in den Geistes- und Sozialwissenschaften behaupteten gegenüber ihren Studenten, die BaZ ziele mit ihrer «Leuchtturm»-Debatte auf eine Verkleinerung der «unnötigen» Geisteswissenschaften an der Uni ab. Die BaZ hat das nie gesagt, aber mit ­dieser Unterstellung lenkten diese Professoren von zwei Problemfeldern ab: Sie umgingen das Thema der für manche unbefriedigenden Förderung universitären Nachwuchses, zu dem vor gut einer Woche eine Podiumsdiskussion stattfand, und sie klammerten die finanziell unsichere Zukunft der Uni aus.

Gerade deshalb aber ist der Universität die Debatte über fehlende «Leuchttürme» dermassen unangenehm. Denn sie fällt just in eine Zeit, in der sich die Uni ernsthaft mit der eigenen Finanzierung auseinandersetzen muss. Sie hat nämlich damit zu rechnen, von Baselland, das unter enormem Spardruck steht, in Zukunft weniger Geld zu bekommen. In diesem Zusammenhang zusätzlichen Schub erhalten hat da die «Leucht­turm»-­Debatte, als die Basellandschaftliche Zeitung einen ­Einstellungsstopp von Professoren an der Uni publik machte. Vakante Professuren sollen bis auf Weiteres unbesetzt bleiben, hiess es. Mehr noch: Es liege ein Strategiepapier der Universität auf den Tischen der Regierungen beider Basel, in dem verschiedene Optionen aufgeführt seien, wie die Uni künftig weniger ausgeben oder mehr fremde Mittel einholen könnte.

Risiko statt Vorsicht

Eigentlich wünscht sich die Uni-Rektorin Andrea Schenker-Wicki weiterhin eine Volluniversität, die zu den besten weltweit gehört. Ist es da ein sinnvolles Vorgehen, aus lauter Ungewissheit über die finanzielle Zukunft den Personal­bestand der Dozenten vorsichtshalber schon jetzt einzufrieren? Gesteht man damit den Baselbietern nicht ein, dass es sich an der Uni durchaus sparen liesse?

Es ginge vielleicht auch anders: mit Vehemenz und Risikofreude die ­Notwendigkeit einer Volluniversität zu verteidigen und die Unerlässlichkeit der Geisteswissenschaften zu beweisen.

