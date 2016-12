Mück verzichtet auf Wahlbeschwerde

Baschi Dürr hat am Sonntag, trotz Dienstwagen-Affäre und seiner nicht ganz der Wahrheit entsprechenden Kommunikation, knapp die Wiederwahl geschafft und dann das: Die BaZ machte gestern publik, dass die Regierung drei Wochen vor der Wahl einen ausserordentlichen Staatsanwalt eingesetzt hat, der die Dienstwagen- Affäre untersuchen soll. Die Regierung hat dem Wähler diesen Entscheid jedoch nicht mitgeteilt. Der veröffentlichte Entscheid hätte Dürr wohl geschadet und die BastA!-Kandidatin Heidi Mück hätte womöglich die Wahl geschafft. Auch hätten womöglich einige Bürgerliche Lorenz Nägelin (SVP) statt Dürr gewählt. In sonst seltener Eintracht sind sich SVP, BastA! und die Regierung einig: Die Geheimhaltung des Verfahrens gehe in Ordnung.

Heidi Mück, die nur um 1800 Stimmen ihre Wahl verpasst hat, gibt sich auf Anfrage der BaZ angriffig – jedoch nicht gegen die Regierung: «Ich habe bei der Lektüre gedacht, dass die BaZ hier Gift streut, um mich und die Personen, die mich gewählt haben, weiter zu verletzen. Es geht der BaZ darum, die zukünftige rot-grüne Zusammenarbeit zu torpedieren, indem sie den Eindruck erwecken will, dass links-grün mich gar nicht in der Regierung wollte», sagt sie. Auf solche «unterschwelligen Aussagen» möchte sie nicht eingehen. Das bringe niemandem etwas.

Mück verteidigt das Verhalten der Regierung. «Was bringt es, wenn ich mich jetzt darüber aufrege, dass das Verfahren möglicherweise Einfluss auf den Wahlausgang genommen hätte?», fragt Mück. Es obliege der amtierenden Regierung, zwischen Persönlichkeitsschutz und öffentlichem Interesse abzuwägen. «Für mich hätte es andere, deutlich wichtigere Themen gegeben, Baschi Dürr nicht zu wählen, als die Dienstwagen-Affäre, deren juristischer Ausgang ja auch noch offen ist.»

Heidi Mück wird, obwohl die Regierung einen für die Wahl relevanten Entscheid geheim gehalten hat, den Wahlgang nicht mit einer Beschwerde anfechten. Sie hat nun andere Prioritäten: «Zentrale Themen waren und bleiben für mich immer, wie wir unsere Gesellschaft und das Zusammenleben in unserem Kanton gestalten wollen.» Es gehe darum, «wie wir Chancengleichheit in der Bildung erreichen wollen, wie wir dafür sorgen, dass alle Menschen ein bezahlbares Zuhause finden, wie wir eine gute und finanzierbare Gesundheitsversorgung schaffen, und um die Frage, ob wir diese wichtigen Felder Turboliberalisierern wie Dürr überlassen wollen», sagt sie.

Baschi Dürr nicht im Ausstand

BastA!-Co-Präsidentin Tonja Zürcher gibt sich gelassen: «Wenn es so ist, dass die Regierung prinzipiell nicht kommuniziert bei der Ernennung eines ausserordentlichen Staatsanwaltes, dann wäre es komisch gewesen, sie hätte das nun gemacht, nur weil Wahlen anstehen», sagt sie. Das sieht SVP-Präsident Sebastian Frehner ge­­nau­so. Man hätte der Regierung dann den Vorwurf gemacht, dass sie Baschi Dürr schaden wolle, meint Tonja Zürcher. «Ich finde aber, dass die Regierung generell offensiver über solche Ernennungen informieren sollte», sagt Zürcher weiter – Frehner stimmt ihr zu.

Der Regierungsrat seinerseits re­­agierte auf die Recherchen der BaZ mit einer Medienmitteilung. Darin hält die Exekutive fest: «Der Regierungsrat pflegt jeweils die Einsetzung eines ausserordentlichen Staatsanwalts nicht zu kommunizieren, da dies das betreffende Strafverfahren beeinflussen und die Rechte der betroffenen Personen berühren könnte.» Die Regierung rechtfertigt die Nicht-Information der Öffentlichkeit mit dem Öffentlichkeitsprinzip. Dieses verbietet jedoch nicht die Schaffung von Transparenz – im Gegenteil gilt der Grundsatz, dass über die Arbeit der Behörden stets transparent zu informieren sei. Und dies besonders bei derart delikaten Angelegenheiten von hohem öffentlichem Interesse wie eben eine Regierungsratswahl.

Weiter schreibt die Regierung, dass der Entscheid, ob und wie zu kommunizieren sei, Sache des ausserordentlichen Staatsanwalts sei. Dieser hat der BaZ bereits gestern bestätigt, dass ein Verfahren gegen Dürr und seine Offiziere läuft. Die Regierung suggeriert in ihrer Mitteilung, dass der Sonderstaatsanwalt alleine über die Kommunikation bestimme. Doch dies ist nicht korrekt. Die Regierung hätte informieren dürfen. Sie hat sich jedoch dafür entschieden, wie immer nicht zu informieren, auch wenn diesmal eine Wahl anstand.

Pikant: Als die Regierung über die Ernennung eines Sonderstaatsanwaltes befunden hat, war Baschi Dürr anwesend und nicht im Ausstand, obwohl es hier um ein Strafverfahren gegen Dürr ging. Dazu Regierungssprecher Marco Greiner: «Das Geschäft wurde diskussionslos beschlossen, die Frage des Ausstands stellte sich nicht.»

Umfrage Die Regierung hielt das Strafverfahren gegen Baschi Dürr unter Verschluss. Hätte sie kommunizieren müssen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 48.4% Nein 51.6% 316 Stimmen Ja 48.4% Nein 51.6% 316 Stimmen



(Basler Zeitung)