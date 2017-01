Musliminnen müssen in Schwimmuntericht

Fast ein Jahrzehnt lang kämpfte der strenggläubige muslimische Vater Aziz Osmanoglu aus Basel dagegen, dass seine beiden Mädchen den obligatorischen Schwimmunterricht besuchen müssen. Zuerst gegen die Basler Behörden, später vor Bundesgericht und zuletzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieses hat dem langen Rechtsstreit nun ein Ende bereitet. Die Richter in Strassburg stützen die Basler Praxis: Der Besuch des gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterrichts für muslimische Mädchen darf als obligatorisch erklärt werden; die Religionsfreiheit der Betroffenen wird dadurch nicht verletzt. Das Urteil fiel einstimmig.

Das Interesse an der Integration der Kinder und damit am Besuch sämtlicher schulischer Fächer sei höher zu gewichten als die privaten Interessen der Eltern, die eine Dispens aus religiösen Gründen gewünscht hatten, hiess es im Urteil. Beim Schwimmunterricht gehe es nicht nur darum, das Schwimmen zu erlernen. Im Zentrum stehe auch das gemeinsame Lernen im Klassenverband und damit die soziale Komponente.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang im Jahr 2008. Damals waren Aziz Osmanoglus Töchter sieben und neun Jahre alt und besuchten die Primarschule in Basel. Am obligatorischen Schwimmunterricht durften die beiden aber nicht teilnehmen, die Eltern, schweizerisch-türkische Doppelbürger, verboten es. Gespräche blieben erfolglos, weshalb das Basler Erziehungsdepartement die Familie im Jahr 2010 mit 1400 Franken büsste – je 350 Franken pro Kind und Elternteil. Gegen diese Sanktion legte Osmanoglu Beschwerde ein, blitzte aber ab. Verwaltungs- sowie Bundesgericht stützten den Kanton und verpflichteten den Vater, seine Töchter in den Schwimmunterricht zu schicken.

Aziz Osmanoglu war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Er befinde sich derzeit im Ausland, hiess es aus seinem Umfeld. Stattdessen äusserte sich Johannes Czwalina zum Urteil des Menschenrechtsgerichts­hofes. Er sagte: «Wir müssen den Entscheid voll und ganz akzeptieren.» Der Unternehmensberater und Theologe, der in Riehen eine Gedenkstätte für jüdische Flüchtlinge führt, unterstützte die Familie Osmanoglu während all den Jahren – auch finanziell. Er erklärte sich bereit, die Bussen sowie die Gerichtskosten zu übernehmen. Rund 30 000 Franken hat er zusammen mit Freunden insgesamt für die Anliegen muslimischer Familien in Basel investiert.

Wertschätzung statt Gesetze

Für Czwalina ist die Problematik mit dem Urteil nicht gelöst. Viele Fragen seien noch offen. Etwa, warum die Kinder jüdischer Familien den getrennten Schwimmunterricht sanktionsfrei besuchen dürfen. Dass die jüdische Gemeinschaft eigene Schulen habe, sei nur eine oberflächliche Antwort darauf. «Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, und diese wird am einzelnen Menschen gemessen und nicht daran, dass die einen eine eigene Schule haben und die anderen nicht», sagt Czwalina. Eine mögliche Lösung sei, den Lehrern wieder mehr Ermessensspielraum einzuräumen. Denn die zunehmende Überregulierung sei keine gute Entwicklung. «Wir erreichen mehr mit der Kultur der Wertschätzung als mit Gesetzen.»

Das Basler Erziehungsdepartement sieht sich durch das Urteil in ihrer Haltung bestätigt. Der abtretende Vorsteher Christoph Eymann sagte: «Das oberste Gericht hat nicht nur unsere Vorgehensweise gestützt, sondern auch unsere Sorgfalt gewürdigt.» Als Sieger sieht sich Eymann aber nicht. Siegerin sei vor allem die Volksschule – als wichtige Klammer um die Gesellschaft.

