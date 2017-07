Neues Arbeitszeit-Reglement sorgt für Ärger

«Probleme mit der Fahrzeiten, Probleme mit den Übergangsregelungen – jetzt vpod-Mitglied werden!» So präsentiert sich der Arbeitnehmerverband derzeit den BVB-Wagenführern im Internet, und die SP-Grossrätin und Gewerkschaftssekretärin Toya Krummenacher muss nicht lange begründen, weshalb es ihn braucht. Nicht nur das «desolate Betriebsklima», auch das neue Arbeitsreglement, das die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) Anfang Monat eingeführt haben, spielt ihr in die Hände. «Es melden sich viele, selbst BVB-Angestellte, die nicht Mitglied bei uns sind», sagt Krummenacher.

Dass die grosszügigen Zuschläge von 50 Prozent pro Stunde, wenn man sich freiwillig für Zusatzdienste gemeldet hat, nicht mehr opportun oder Compliance-konform sind, schien auch den Sozialpartnern klar gewesen zu sein: Das Reglement zur Arbeitszeit musste überarbeitet werden. Der BVB-Verwaltungsrat gab den Auftrag im vergangenen August. Nun aber ist das Fahrdienst-Arbeitszeitmodell (FAZ) nach dem Prinzip «Daumenschrauben anziehen» so geändert worden, dass es offenbar im Arbeitsalltag für Verwirrung und Unzufriedenheit sorgt.

Immer mehr «auf Abruf»

Wie Wagenführer P. (Name der Redaktion bekannt) erzählt, kämpft der BVB-Angestellte nun mit neuen administrativen Hürden. «Ein einfacher Dienstabtausch unter Kollegen ist ohne Ausfüllen von Antragsformularen und dem Einholen von Bewilligungen nicht mehr möglich. Entstehen dadurch Minusstunden bei der Fahrzeit, könne man per sofort auf Abruf aufgeboten werden, ohne dass ein Zuschlag fällig werde. Das führt zu Zurückhaltung und sicher nicht zu einem besseren Betriebsklima», sagt P. Er habe doch einst einen ordentlichen Arbeitsvertrag unterschrieben und wolle seine Leistung nicht auf Abruf erbringen müssen.

Offenbar schlägt das komplizierte System von Anträgen und drei verschiedenen Arbeitszeitkonten irgendwie auch auf die Ferienregelungen durch. Derzeit scheinen die BVB kaum mehr auf die Wünsche ihrer Angestellten – selbst in unattraktiven Monaten wie der November einer ist – Rücksicht nehmen zu können. Ein Mitarbeiter, der seit Jahr und Tag eine Woche im November für sein Freizeitengagement bei der Sammlerbörse frei hielt, muss beispielsweise seine Ferien nun im Oktober beziehen.

Weniger Rücksicht auf Wünsche

Ähnliche Beispiele sind der BaZ um die Fasnachtzeit bekannt. «Auch das ist nicht motivationsfördernd», meint P. und verweist auf die auf Rekordhöhe emporgeschnellten krankheitsbedingten Absenzen von 25 Tagen pro Mitarbeiter. Es wundere ihn nicht, dass auch die Mitarbeiter in der Verwaltung inzwischen von diesem Fieber ergriffen sind. Wobei P. die hohen Ausfälle dann doch vornehmlich auf die «ruinösen Dienstzeiten und Dienstumstände» zurückführt – insbesondere auf den Linie 2 und 3, die aus Spargründen zeitlich so knapp kalkuliert sind, dass es den Wagenführern während ihres Dienstes nicht reicht, an den Endstationen auf die Toilette zu gehen. «Wer schon kleine Verdauungsprobleme hat, meldet sich deshalb krank.»

Solche Eindrücke bestätigt Toya Krummenacher und spricht von einem Reglement, das «über das Knie gebrochen wurde» – mit kurzen Übergangsbestimmungen. Ein Hinweis darauf sind redaktionelle Unsauberkeiten im Reglement, die trotz Kritik des vpod nicht korrigiert wurden. «Ein allfällig negativer Arbeitsminutensaldo kommt aufgrund Arbeitgerverzug (sic!) zustande», steht im neuen Reglement. «Es heisst nicht Arbeitgeberverzug, sondern Annahmeverzug. Und das ist bereits im Obligationenrecht geregelt», machte Krummenacher die BVB schon im März darauf aufmerksam.

Keine Diskussion um Streitpunkte

Doch offenbar wollte man sich nicht mit den Argumenten der Gewerkschaft auseinandersetzen. Dies habe sich schon im Februar abgezeichnet, als man nach über einem halben Jahr an einem Runden Tisch mit den Sozialpartnern noch immer nicht inhaltlich zum Reglement diskutieren wollte. Dann gab es eine Sitzung im März, und erst Tage danach konnte der vpod seine Argumente bei den BVB vortragen.

Besonders gewehrt hat sich der Arbeitnehmerverband gegen den neuen Mechanismus, dass die Wagenführer aus dem heiteren Himmel aufgeboten werden dürfen, nachdem sie freiwillig einen anderen Fahrdienst übernehmen und so unverschuldet ins Minus geraten sind. Den entsprechenden Änderungsantrag haben die BVB diskussionslos nicht berücksichtigt, weshalb der vpod das Reglement auch nicht unterstützt, nicht unterzeichnet und dies kommuniziert hat. Dennoch suggerierten die BVB unter dem Titel «Enge Zusammenarbeit», dass alle Sozialpartner hinter dem Papier stünden.

Wegen ihres desolaten Betriebsklimas und ihres forschen Sparziels von fünf Millionen Franken gegenüber dem Sparziel des Eigners (der Stadt Basel) von einer Million Franken pro Jahr wurden die BVB von der Geschäftsprüfungskommission Ende Juni kritisiert. Wie die BaZ erfahren hat, gibt es inzwischen auch kritische Stimmen im Verwaltungsrat. Das Reglement sei überhastet eingeführt worden, im Minimum hätten die Übergangsbestimmungen bis Ende Jahr dauern sollen.

Umfrage Das neue BVB-Arbeitsreglement sorgt für Ärger. Haben Sie Verständnis für die unzufriedenen Wagenführer? Ja

Nein

Abstimmen Ja 79.7% Nein 20.3% 128 Stimmen Ja 79.7% Nein 20.3% 128 Stimmen



(Basler Zeitung)