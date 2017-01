Nochmals Gnadenfrist für Sportmuseum

Das 1945 gegründete Sportmuseum ist seit 2011 mit einem neuen Konzept als Begehlager in «Stadtnähe» auf Boden von Münchenstein domiziliert. Mit 600'000 Franken Jahresbudget und fünf Vollstellen hat es neben der Sammlungspflege weder Geld für grosse Werbung noch für üppige Shows. So dümpelt es bei rund 2000 Besuchenden im Jahr.

Nun hat der Grosse Rat mit 55 gegen 26 Stimmen für 2016 und 2017 nochmals je 150'000 Franken gesprochen. Ursprünglicher Auslöser war ein SVP-Vorstoss für eine vierjährige Subventionierung mit gleichen Jahrestranchen, den das Parlament im April 2016 – ebenfalls gegen seine Kommission und die Regierung – als Auftrag überwiesen hatte.

Die SP halbierte Dauer und Summe als Kompromissvorschlag mit dem Ziel, im laufenden Jahr die Finanzlage des Museums und seinen Status zu klären. 100'000 Franken von Swiss Olympic fliessen bis 2019 weiter, doch die 250'000 Franken-Subvention vom Bund läuft heuer aus. Vom klammen Baselland kommen momentan 100'000 Franken Lotteriegelder.

Emotionale Debatte

Das Sportmuseum evozierte viele emotionale Voten mit persönlichen Sportanekdoten. Hinter dem SP-Kompromiss standen auch LDP und CVP/EVP sowie einige Mitglieder von SVP und FDP. Die SP bat um die Gnadenfrist in der Hoffnung, die neue Regierung, die im Februar antritt, werde das überfällige Museumskonzept endlich vorlegen.

Die FDP- und LDP-Fraktionen wie auch einzelne Linke votierten gegen die Verlängerung der baselstädtischen Subvention angesichts der sehr fraglichen Perspektiven. Die FDP priorisierte die Verantwortung für die Staatsmittel klar gegenüber jener für das Museum - man solle das glücklose Sportmuseum «bitte sterben lassen», sagte ein Freisinniger.

Regierungspräsident Guy Morin verwies auf den bescheidenen Zulauf, den Standort auf Nachbarboden und die Rolle des Stadtkantons als kleiner Mitträger. Die Bundesgelder fielen wegen neuer Bedingungen «mit grosser Wahrscheinlichkeit» weg. Daher sei nun eine nachhaltige Lösung nötig, vielleicht als Teil des Historischen Museums.

Linker Schlagabtausch

Laut Morin ist hingegen «kaum machbar,» dass die Kantonsregierung schon bis im Herbst eine Vorlage mit einem neuen Konzept für die Zukunft des Sportmuseums hin bekomme. Ein SP-Sprecher nannte es beinahe Arbeitsverweigerung, dass nach all den Subventionsdebatten mitsamt Auftragslisten immer noch keine Lösung auf dem Tisch liegt.

Bis im März muss das Sportmuseum seinen Antrag ans Bundesamt für Kultur (BAK) stellen. Dieser soll laut Museumsleitung auch die Beiträge der Standortregion enthalten, die das BAK für seinen Entscheid beiziehe. In Baselland ist jedoch ein parlamentarischer Vorstoss für eine künftige neue echte Subvention erst angedacht.

Sechsstellige Schulden

Kritisiert wurden in der Debatte ferner sechsstellige Schulden, die das Museum kaum bald selber tilgen könne. Auch sei sein Standort am Rand eines Gewerbegebietes sehr unattraktiv. Zudem dürfe das schweizweit an Events auftretende «Mobile Museum» als zweites Standbein nicht mit Kantonsgeldern finanziert werden.

Das einzige Sportmuseum des Landes hat mit seinen rund 150'000 Objekten eine der weltweit grössten Sammlungen zur Sport-Geschichte. Sein Ziel ist primär das Einbetten des Sports in die Schweizer Kulturgeschichte. Historiker bereiten die Bestände auf, die durch Schenkungen und Leihgaben auch immer weiter wachsen. (sda)