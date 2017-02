Nüchternheit versus Emotionen

Standing Ovations für den abtretenden Regierungsrat Adrian Ballmer. Tränen. Der scheidende Landratspräsident Jürg Degen beendet seine letzte Sitzung, wie er alle anderen eröffnet hatte: mit einem Gedicht von Traugott Meyer. Das Ensemble Con Fuego der Musikschule Aesch-Pfeffingen spielt Zigeunerweisen. Ballmer summt mit. Die angehende Landratspräsidentin Marianne Hollinger setzt einen weissen Hut auf. Es dürfe keine Gräben geben, sagt sie, weder zwischen oberem und unterem Kantonsteil, noch zwischen armen und reichen Gemeinden. «Es gibt nur einen Hut, den Baselbieter Hut.» Wir schreiben den 28. Juni 2013.

An diesen besonderen Moment im Baselbieter Landratssaal muss unweigerlich denken, wer jahrelang die Sitzungen des Kantonsparlaments in Liestal verfolgt hat und an diesem Tag im Januar im Basler Rathaus sitzt. Es ist der Tag, an dem die beiden abtretenden Magistraten Guy Morin und Christoph Eymann zum letzten Mal auf der Regierungsbank Platz nehmen und Dominique König-Lüdin ihre letzte Sitzung als Grossratspräsidentin leitet. Es ist ein Tag wie jeder andere, ohne grosse Emotionen. An dem die zwei zu verabschiedenden Regierungsräte den Ratssaal nur eine halbe Stunde vor Sitzungsschluss betreten. Und an dem die Grossratspräsidentin alle Würdigungsreden hält – auch die eigene.

Emotionen versus Nüchternheit; Pathos versus Indolenz. Wie Amtsträger verabschiedet werden, ist jedoch nicht der einzige Unterschied der Kantonsparlamente in den beiden Basel. Am Mittwoch beginnt die 43. Legislatur des Basler Grossen Rates. Zu diesem Anlass bietet sich ein Vergleich der beiden Ratsbetriebe an. Angefangen beim Amtsgelübde. Dieses wurde in Basel bereits 1876 ersatzlos abgeschafft. Im Baselbiet ist es wichtiger Bestandteil der konstituierenden Sitzung, der die Feierlichkeit des Anlasses hervorhebt. Es herrscht auch eine andere Sitzungskultur. Im Kanton Baselland verpassen die Regierungsräte kaum eine Sitzung. Falls doch, dann informiert der Landratspräsident zu Beginn der Tagung über die jeweilige Abwesenheit und nennt je nachdem den Grund. Die Anwesenheitspflicht wird befolgt. Nicht so im Grossen Rat. Dass alle sieben Regierungsräte vorne auf der Bank sitzen, kommt selten bis gar nie vor – obwohl auch hier die Anwesenheitspflicht gilt. Im Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates steht: «Die Mitglieder des Regierungsrates vertreten die Geschäfte ihrer Departemente im Grossen Rat. Sie nehmen nach Möglichkeit auch an den übrigen Verhandlungen des Rates teil.» Weil aber auf Wunsch der Regierungsräte die Sachgeschäfte in der Traktandenliste nach Departementen strukturiert sind, nehmen sich die Vorsteher die Freiheit, die anderen Sitzungen zu schwänzen. Rüffel blieben bisher erfolglos. Genauso der Vorwurf der Respektlosigkeit.

Ähnlich läuft es mit der Anwesenheit der Parlamentarier im Saal. Während die Landräte Sitzleder beweisen, verbringen die Grossräte die meiste Zeit im Vorzimmer oder im Ratscafé. Ist es eine Frage des Respekts? Oder sind Landparlamente grundsätzlich obrigkeitsgläubiger als urbane Parlamente? Vielleicht. Der wahre Grund dürfte jedoch wesentlich banaler sein: Im Foyer des Landrats steht nur ein trostloser Kaffeeautomat, der kaum zum Verweilen einlädt.

Doch trotz Vollbesetzung herrscht im Landrat Ruhe. Kaum Geschwätz, kaum jemand, der herumläuft. Wer mit einem Ratskollegen reden will, sucht den Augenkontakt und verschwindet dann mit der jeweiligen Person für ein paar Minuten nach draussen. Das gilt auch für die Journalisten, die auf der Tribüne sitzen und das Geschehen von oben beobachten. Nicht zu vergleichen mit dem ständigen Gelatsche der Grossräte – und der Journalisten. Mangel an Disziplin? Nein, korrigiert der Basler. Das liege an der Sitzordnung. Anders als im Landrat, wo die Mitglieder im Plenum ihre Sitze nach Fraktionen einnehmen, sind die Sitze im Grossen Rat nach Wahlkreisen und in der Reihenfolge der von den Parteien und den persönlich erhaltenen Stimmen gegliedert. Kompliziert? Nein, wehrt sich erneut der Basler. So werde die parteiübergreifende Diskussion gefördert. Ganz nach guter Basler Manier, wie uns Christoph Eymann lehrt: Man duelliert sich, lässt aber den Respekt für das Gegenüber nicht vermissen.

Bei den Wortgefechten bleibt es auch im Baselbiet nicht. Wie in der Stadt trifft man sich nach heftigen Debatten auch in Liestal zu einem Umtrunk – unabhängig vom Parteibüchlein. Immerhin eine Gemeinsamkeit der beiden Parlamente. Bei einem regelmässigen Austausch über die Kantonsgrenze hinaus liessen sich bestimmt noch weitere finden. Zum Beispiel beim Bier oder auch beim gemeinsamen Rheinschwumm.

