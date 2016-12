Personenwagen kollidiert mit Linienbus

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei fuhr die aus Deutschland stammende Lenkerin vom St. Jakob her durch die Brüglingerstrasse in Richtung Dreispitz. Bei der Einmündung des Duggingerhofs kollidierte sie mit einem von rechts in die Brüglingerstrasse einfahrenden Linienbus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Lenkerin des Personenwagens habe sich dabei verletzt und wurde von der Sanität in die Notfallaufnahme gebracht, heisst es in der Mitteilung.

Die Brüglingerstrasse bleibt in Fahrrichtung St. Jakob – Dreispitz für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis ca. 16 Uhr gesperrt. In der Gegenrichtung kann die Brüglingerstrasse reduziert auf eine Fahrspur befahren werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

(sda)