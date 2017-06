Politiker sind wütend über Abbaupläne der Post

Die Post sorgte gestern für ein schweizweites Erdbeben: Sie gab in ihrer üblichen verklärenden Marketing-Sprache bekannt, welche Poststellen geschlossen werden. In beiden Basel werden neun Poststandorte gestrichen – das sorgt bei regionalen Politikern für Ärger. Einen Lichtblick für Post-Fans gibt es immerhin: Die Hauptpost in Basel bleibt nun doch erhalten – mindestens bis 2020.

Den Abbau verkauft die Post als Fortschritt: «Postnetz der Zukunft mit mehr Dienstleistungen und deutlich mehr Zugangsmöglichkeiten», lautet der Titel der Medienmitteilung. Für Basel-Stadt bedeutet dieser angebliche Angebotsausbau: Die Poststellen Kannenfeld, Kleinhüningen und Gellert werden geschlossen. Im Post-Jargon: «Filiale wird überprüft», «Dialog mit Gemeinden wird ergebnisoffen ge-führt». Die Erfahrung zeigt, dass diese Ankündigung eine nette Umschreibung für eine längst beschlossene Schliessung ist. Die Baselbieter verlieren gleich sechs Postfilialen: Bottmingen, Grellingen, Hölstein, Läufelfingen, Thürnen und Zwingen.

Kritik am Bundesrat

Die SP Bottmingen hat 3500 Unterschriften gegen die Schliessung gesammelt – mit 2000 Unterzeichnenden allein aus Bottmingen hat ein Drittel der Bevölkerung (vergebens) protestiert. «Das Vorgehen und Vorhaben der Post finde ich fragwürdig», sagt Marie Anne Moser, Präsidentin der lokalen SP. «Bottmingen ist mit 6500 Einwohnern keine kleine Gemeinde und benötigt darum eine Poststelle.»

Während die Post sagt, dass die Poststelle immer weniger genutzt werde, hätten Moser Post-Mitarbeiter vor Ort erzählt, dass die Filiale gut laufe. «Die Post liegt heute an einem hervorragendem Standort beim Schloss, wo sich diverse Tram- und Buslinien treffen. Es ist ein Verkehrsknoten. Eine Agentur, etwa im Coop, würde an einem weit weniger guten Standort eingerichtet werden.» Sie kritisiert ferner die Kommunikation der Post. «Diese ganze Bevölkerungs-Informations-Übung wird doch bloss pro forma durchgeführt. Ich habe den Eindruck, man wird vor vollendete Tatsachen gestellt.» Dennoch habe sie die Hoffnung, dass die SP mit ihren 3500 Unterschriften die Filiale Bottmingen doch noch retten kann.

Die in Thürnen wohnhafte Daniela Schneeberger ist ebenfalls verärgert und hatte sich bereits als FDP-Nationalrätin für den Erhalt von Poststandorten eingesetzt. Auch ihre Gemeinde wird die Filiale verlieren. «Die Post hat im Mai zwar eine Orientierung für die Thürner Bevölkerung gemacht. Aber es hat sich schon damals nicht nach einer Überprüfung des Standorts angehört», sagt die Nationalrätin. Es sei allen Anwesenden klar gewesen, dass die Schliessung beschlossene Sache sei. Umstritten ist hingegen, wo die künftige Agentur sein wird. «Die Post meinte wohl diese Diskussion, als sie von Überprüfung sprach. Als die Herren jedenfalls bei uns waren, war klar, dass die sich noch keine Alternative überlegt hatten», erzählt Schneeberger.

Sie ist zudem verärgert über den Bundesrat, der als Eigentümer der Post nichts unternommen habe. «Er hat zwar als Reaktion auf Vorstösse von mir eine Analyse in Auftrag gegeben. Aber was nützt eine Analyse, wenn die Post sowieso bereits entschieden hat?», sagt Schneeberger. Skeptisch stimmt die Nationalrätin ferner, dass die Post die anderen Filialen nur bis 2020 garantiert. «Das heisst, dass Sissach und Gelterkinden wohl bald auch gefährdet sind. Müssen wir dann nach Liestal auf die Post? Das wäre dann weit an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei geplant», so Schneeberger weiter.

Wie Moser und Schneeberger verlangt auch der Basler SP-Präsident Pascal Pfister ein Umdenken bei der Post. «Letztlich ist aber die nationale Politik gefragt, unser Anliegen aufzunehmen. Das Parlament müsste die Post zum Service public verpflichten», sagt er. Der linke Pfister und die freisinnige Schneeberger sind sich ferner einig, dass während des politischen Prozesses ein Mo-ratorium gelten solle.

«Teil der Basler Identität»

Während die Baselbieter nur schlechte Nachrichten verdauen müssen, kann sich der Basler Pfister auch freuen: Die Hauptpost ist vorübergehend gerettet. «Regierungsrat Brutschin hat sich stark für die Hauptpost eingesetzt, und ich denke, der politische Druck gab schliesslich den Ausschlag», sagt der SP-Präsident, der auch für den Erhalt der Filiale im imposanten Gebäude demonstriert hat. Die Hauptpost sei ein wichtiger Teil der Basler Identität, aber vor allem auch für das kleinere Gewerbe in der Innenstadt wichtig. «Will man dieses erhalten, braucht es die Hauptpost», sagt Pfister.

Auffallend ist, dass die bürgerliche Nationalrätin und der linke Grossrat Pfister dieselbe Haltung zeigen. «Auch als Liberaler muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Bevölkerung eine Poststelle als Service public versteht», sagt Schneeberger. Und Pfister freut sich, dass die Baselbieterin die Angelegenheit gleich beurteilt wie er.

Die Post reagierte in der Vergangenheit unwirsch, als etwa die Gewerkschaft Syndicom Listen gefährdeter Poststellen erstellte. Der Gelbe Riese betont, dass Poststellen durch Agenturen ersetzt würden, also kein wirklicher Abbau stattfinde. Und nun publizierte sie selber eine Liste der Schliessungskandidaten und sagt dazu: «Der nun beginnende Dialog mit den Gemeinden wird ergebnisoffen geführt.» Dem entgegnet Pfister: «Bei der Post ist man sich bewusst, dass mit den Poststellen-Schliessungen viel Geschirr zerschlagen wird. Solche Formulierungen sind strategisch gewählt.» Die Post rede den Abbau im Service public schön und wolle den Ball flach halten.

