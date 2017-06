Polizisten werden zu Velo-Fahrlehrern

Mit der zunehmenden Popularität von E-Bikes steige das Bedürfnis nach entsprechender Fahrausbildung, schreibt die Basler Polizei in einer aktuellen Mitteilung. Nun hat am am Spiegelhof Fahrschule für Velofahrer als neue Staatsaufgabe definiert: Die Polizei bietet in den Sommerferien Kurse für E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer an.

Grund für das neue Lernangebot der Polizei ist die Erkenntnis, dass ein E-Bike für die Fahrerinnen aber für die anderen Verkehrsteilnehmer, eine besondere Herausforderung darstelle, «die sich zum Teil stark vom Velo unterscheidet». Die Kurse richten sich sowohl an Personen, die mit dem Kauf eines E-Bikes liebäugeln, als auch an aktuelle E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer. «Wer regelmässig und gezielt übt, fühlt sich sicherer im Umgang mit seinem Fahrzeug,» schreibt die Polizei.

Gemeinsame Ausfahrt in den Strassenverkehr

Der Kurs decke sowohl theoretische Informationen (z.B.: Darf man eigentlich auf dem Trottoir fahren?) als auch praktische Übungen ab (z.B. : Wie man richtig bremst bei einer roten Ampel). Einer kurzen Einführung folgen «Fahrübungen im sicheren Umfeld der Testfahrstrecke» des Verkehrsgarten am Wasgenring — in entstpannter Atmosphäre, ganz ohne fluchende Fussgänger und hupende Autofahrer. Anschliessend geht es «für eine gemeinsame Ausfahrt in den Strassenverkehr».

Für die Kurse wird ein Unkostenbeitrag von fünf Franken erhoben. Für zukünftige und aktuelle Fahrerinnen und -Fahrer eines Autos, das sich zum Teil ebenfalls stark vom Velo unterscheidet, gibt es übrigens keine kostengünstigen staatlichen Fahrkurse. Die erhalten nur Bussen, wenn sie etwas falsch machen. (baz.ch/Newsnet)