Polizisten-Mörder an Grenze geschnappt

Grenzwächter haben in Basel einen Ukrainer bei der Einreise in die Schweiz angehalten. Der Mann war wegen der Tötung eines Polizisten international zur Verhaftung ausgeschrieben.

Schweizer Grenzwächter haben am vergangenen Wochenende bei der Einreise eines Personenwagens von Frankreich am Autobahnübergang Basel-St. Louis den Fahrer, einen Beifahrer und ein Beifahrerin einer Zollkontrolle unterzogen. Der Lenker und die Beifahrerin wiesen sich mit ausländischen Aufenthaltsdokumenten aus, aus welchen hervorging, dass es sich um ukrainische Staatsbürger handelte, wie die Grenzwache am Dienstag mitteilte. Der zweite Beifahrer habe sich mit einem polnischen Führerschein ausgewiesen. Bei der Prüfung des Dokuments stellten die Mitarbeiter des Grenzwachtkorps fest, dass es sich um eine Fälschung handelte.

Abklärungen ergaben, dass der Beifahrer unter seinen richtigen Personalien international zur Verhaftung ausgeschrieben war. Der 32-Jährige soll in der Ukraine einen Polizisten mit einem Messer erstochen haben. Der Mann wurde der Basler Polizei übergeben. Bei seiner Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft erklärte er, sich der Auslieferung an die Ukraine zu widersetzen. Das Bundesamt für Justiz (BJ) hat daher die ukrainischen Behörden aufgefordert, innert 18 Tagen ein formelles Auslieferungsersuchen zu übermitteln. Derzeit sitzt der Mann in Auslieferungshaft.