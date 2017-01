Der Täter hatte den Tankstellenshop an der Lörracherstrasse um 22 Uhr betreten und die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Mit der Beute flüchtete er danach zu Fuss in Richtung Basel.

Es werden Zeugen gesucht. (sda)