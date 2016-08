«Rot-Grün profitiert von sprudelnden Steuereinnahmen»

Die FDP zeigt sich irritiert über die Aussagen der Basler Finanzdirektorin Eva Herzog gegenüber der BaZ. Herzog bewege sich «hart an der Grenze zur Geschichtsklitterung» und biege sich einige Fakten zurecht.

Eva Herzog, die Historikerin und Ökonomin hatte das Finanzdepartement vor zwölf Jahren übernommen. In dieser Zeit habe der Kanton stets schwarze Zahlen geschrieben, betont die SP-­Regierungsrätin im Interview mit der Basler Zeitung. Den Einwand, dass die gute Finanzlage nicht ihr, sondern der Vorarbeit der Bürgerlichen zu verdanken sei, weist Herzog leidenschaftlich zurück: «Wie das? Indem sie uns einen riesigen Schuldenberg hinterlassen haben? Indem sie schliesslich ein Sparpaket geschnürt haben, nachdem sie nach Jahren mit Defiziten in dreistelliger Millionenhöhe einen Schuldenberg aufgebaut hatten?»

Die FDP stört sich an dieser Aussage: «Seit die rot-grüne Regierung 2004 an die Macht gelangte, steigen die Ausgaben des Kantons Jahr für Jahr an». Das ungebremste Wachstum während guten Zeiten führe dazu, dass in schlechteren Zeiten erhebliche Sparmassnahmen notwendig sein werden, um das auch im Vergleich zu anderen Kantonen hohe Ausgabenniveau des Kantons herunterzufahren, bemängelt die FDP. Die Finanzdirektorin verwechsle Kausalität und Korrelation. «Sie und mit ihr die rot-grüne Regierung profitieren massiv von sprudelnden Steuereinnahmen aufgrund einer in Basel-Stadt erfreulicherweise gesunden und erfolgreichen Pharma-Industrie, schreibt die Partei in der Mitteilung.

Sparpaket auf Druck der Bürgerlichen Tatsache sei, dass vor 2004 in der ganzen Schweiz wirtschaftlich schwierige Jahre mit negativem BIP-Wachstum anstanden hätten, welche zu einem Einbruch der Steuereinnahmen führten. «In dieser Zeit schnürten die Bürgerlichen ein Sparpaket, welches von Rot-Grün damals massiv bekämpft wurde, so dass es geradezu grotesk anmutet, wenn die Finanzdirektorin nun behauptet, die Bürgerlichen hätten Schulden hinterlassen. Ihre Partei hat dies durch ihre vehemente Gegenwehr kausal mitverursacht». Es seien die Bürgerlichen, die seit dem Mehrheitswechsel konstant eine restriktive Finanzpolitik fordern. So sei die Einführung der Schuldenbremse im Jahr 2005 auf die Bürgerlichen zurückzuführen ist. Die Verschärfung der Schuldenbremse sei einer Motion von Christophe Haller zu verdanken.

Die FDP habe zusammen mit den anderen bürgerlichen Parteien «mehrere Initiativen für Steuersenkungen lanciert und diese letztendlich im Grossen Rat auch durchgesetzt». Die Bürgerlichen hätten zudem das Budget 2015 zurückgewiesen als es ein Defizit vorsah und damit ein Entlastungspaket erzwungen.

Streit um Pensionskasse

Im BaZ-Interview bezeichnet Herzog «Vorsicht», als ihr Erfolgsgeheimnis. «Wir haben die Pensionskasse saniert – dieses Loch haben wir ebenfalls von der Vorgängerregierung geerbt. Wir haben die Steuern gesenkt und dazu eine Ausgabenpolitik betrieben, die Schwerpunkte setzte,» sagte Herzog. Diese Aussagen bringen die FDP auf die Palme. Die Partei hält «in aller Deutlichkeit fest», dass es die Bürgerlichen gewesen seien, die die damalige Praxis, dass der Staat bei der eigenen Pensionskasse Schulden haben dürfe, in Frage stellten. «Die Bürgerlichen verabschiedeten damals eine Pensionskassen-Revision, welche von Links bekämpft und versenkt wurde».

Die Partei der Finanzdirektorin sei direkt mitverantwortlich für das Loch in der Pensionskasse. Herzog habe drei Revisionen gebraucht, um die Pensionskasse wieder ins Lot zu bringen, i«ndem sie vieles von dem umsetzte, was die Bürgerlichen schon damals gegen den Widerstand der Linken gefordert hatten». (amu)