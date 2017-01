Schmuggler mit zwei Kilo Marihuana im 8er Tram

Beim Schmuggler handelt es sich um einen 36-jährigen Spanier, der sich in Begleitung eines gleichaltrigen Dominikaners befand, wie das Grenzwachtkommando Basel am Donnerstag mitteilte. Der Schmuggler wollte zwei Kilogramm Marihuana von Deutschland in die Schweiz bringen.

Entdeckt wurden die Drogen in einem Rollkoffer, den der Spanier mit sich führte. Das Marihuana und die beiden Männer wurden der Basler Polizei übergeben.

Auch am Mittwoch war an der Grenze viel zu tun, als die Bundespolizei (Deutschland) 6 Guineer feststellte, die unerlaubt mit dem 8er Tram von Basel aus nach Deutschland fahren wollten. Fast alle der kontrollierten Personen hatten keine Ausweispapiere dabei. Die Erwachsenen unter ihnen wurden an die Landesaufnahmestelle in Karlsruhe verwiesen, die Minderjährigen an die hiesigen Jugendhilfeeinrichtungen. (sda)