Sonderstaatsanwalt hat Sicherheitsdepartement im Visier

Die gesetzeswidrigen Dienst­wagen-Privilegien der 23 Offiziere des ­Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) haben juristische Konsequenzen für die Kaderleute und den JSD-­Vorsteher Baschi Dürr (FDP). Die Regierung hat einen ausserordentlichen Staatsanwalt mit der Untersuchung der Dienstwagen-Affäre beauftragt. Die Vorwürfe gegen Dürr und seine Offiziere sind unter anderem Betrug und Urkundenfälschung. Pikant: Der Gesamtregierungsrat hat den Sonderstaatsanwalt bereits drei Wochen vor dem zweiten Wahlgang ernannt, den für die Öffentlichkeit wichtigen Entscheid jedoch nicht kommuniziert und damit die Wahlen wohl zu Dürrs ­Gunsten beeinflusst.

Der BaZ liegt ein Brief von Hans-­Peter Schürch vor. Er ist Leitender Staatsanwalt im Kanton Bern und seit Kurzem ausserordentlicher Staatsanwalt, der Strafanzeigen gegen die JSD-Offiziere und Regierungsrat Dürr untersuchen soll. Die Privatperson, die Anzeige erstattet hat, beruft sich auf Recherchen der BaZ, wonach unter anderem die Dienstwagen-Privilegien der Spesenverordnung widersprechen, und dass diese Privilegien nicht als Lohnzusatz auf den Lohnausweisen der Offiziere ausgewiesen worden sind. Die Kaderleute haben für ihre Dienstwagen, die sie auch privat gratis nutzen durften, also keine Steuern bezahlt. Darin sieht der Anzeigensteller mehrere schwerwiegende Delikte wie Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung zum Schaden der Steuerzahler, Erschleichung einer falschen Urkunde, Steuerbetrug und Beihilfe dazu, sowie Fälschung der Staatsrechnung. Für den Polizeivorsteher Dürr und seine 23 Offiziere von Polizei und Sanität gilt die Unschuldsvermutung.

Der Berner Schürch, der also vom Regierungsrat als Sonderstaatsanwalt eingesetzt wurde, teilt dem Anzeige­steller in einem Schreiben mit: «Mit dem Beschluss vom 1. November 2016 des Regierungsrats des Kantons Basel-Stadt wurde der Unterzeichnete zur Behandlung dieser Strafanzeigen als ausserordentlicher Staatsanwalt ernannt.» Auf Anfrage der BaZ bestätigt Schürch, dass eine Untersuchung läuft: «Die Aktenzustellung erfolgte am 8. November 2016. Seither wurden verschiedene Unterlagen erhoben, die nun geprüft werden. Je nach Ergebnis dieser Prüfung werden zusätzliche Unterlagen zu erheben sein», lässt Schürch mitteilen.

Vor zweitem Wahlgang ernannt

Die Ernennung eines Sonderstaatsanwaltes bedeutet nicht, dass Dürr und seine Offiziere tatsächlich gegen das Gesetz verstossen haben, zeigt aber, dass die Regierung eine strafrechtliche Überprüfung will. Die Schuldfrage wird nun geklärt. Dass ein Sonderstaats­anwalt die Dienstwagen-Affäre untersucht, liegt wohl an der offensichtlichen Befangenheit der Basler Staatsanwaltschaft, weil die Stawa organisatorisch zu Dürrs JSD gehört, und weil die Basler Stawa ebenfalls angezeigt wurde.

Unabhängig vom Ausgang der Untersuchung stellt sich die Frage, ob die Basler Exekutive die Öffentlichkeit hätte informieren müssen. Der Regierungsrat hat bereits am 1. November an seiner ordentlichen Sitzung mit einem Regierungsratsbeschluss einen Sonderstaatsanwalt eingesetzt. Dieser hat also drei Wochen vor dem zweiten Wahlgang begonnen, Baschi Dürrs Rolle in der Dienstwagen-Affäre unter die Lupe zu nehmen. Der Regierungsrat hat die Ernennung eines ausserordentlichen Staatsanwalts jedoch nicht bekannt gemacht und damit die Wähler nicht über die Tatsache informiert, dass gegen den Kandidaten Baschi Dürr eine Untersuchung läuft. Hätte die rot-grün dominierte Regierung anders gehandelt und die Bevölkerung über die Vorgänge in Kenntnis gesetzt, wäre Dürr womöglich abgewählt worden, da ein Strafverfahren nicht wirklich förderlich ist und BastA!-Kandidatin Heidi Mück nur gerade 1800 Stimmen hinter Dürr lag. Aus demselben Grund könnte man die Nicht-Kommunikation auch anders beurteilen: Dass nämlich die Regierung nicht zur Unzeit über das Strafverfahren informieren wollte, weil es Dürr massiv geschadet hätte, obwohl die Vorwürfe nicht rechtlich erhärtet sind.

Kein Grund für Geheimhaltung

Die Frage bleibt: Hätte die Regierung vor dem zweiten Wahlgang informieren müssen? Im Informations- und Datenschutzgesetz ist geregelt, dass der Staat von sich aus informiert, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Dies ist vor einer Wahl klar der Fall. Unter Paragraf 20 Absatz 2 steht: «Von allgemeinem Interesse sind Informationen, die (…) für die Meinungsbildung und zur Wahrung der demokratischen Rechte der Bevölkerung von Bedeutung sind.»

Bei einer Strafuntersuchung kommt zwar das Informations- und Datenschutzgesetz nicht zum Tragen. Doch selbst in einem Strafverfahren hätte die Regierung die Öffentlichkeit informieren können. Rechtlich betrachtet stand einer Veröffentlichung des Regierungsratsentscheides nichts im Weg.

