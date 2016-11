Staatsangestellte wollen länger frühstücken

«Zwei Stunden weniger arbeiten – zwei Stunden mehr Lebensqualität!» Unter diesem Motto sammelt der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) bei Staatsangestellten, den IWB sowie den BVB zurzeit Unterschriften. 40 Stunden Wochenarbeitszeit sind genug, 42 Stunden zu viel – so die Botschaft auf dem Petitionsbogen.

Geht es nach der Gewerkschaft, soll die staatliche Arbeitszeitverordnung dahingehend geändert werden, dass die Reduktion bei gleichem Lohn stattfindet. Zusätzlich soll der Kanton weitere Stellen ausschreiben und mehr Personal beschäftigen, um sicherzustellen, dass die Arbeit nicht liegen bleibt. Die neuen Mitarbeiter sollen schaffen, was die entlasteten Kantonsangestellten wegen der Arbeitszeitverkürzung nicht mehr zu leisten imstande sind.

«Die Belastung für die Staatsangestellten steigt stetig, der Stress nimmt zu und damit auch die Gefahr, dass die Mitarbeiter ausbrennen oder andere gesundheitliche Probleme haben», sagt VPOD-Generalsekretärin Vanessa von Bothmer. Konkrete Zahlen zum Gesundheitszustand der Staatsangestellten kann die Gewerkschafterin allerdings nicht präsentieren. Mit den zwei Stunden Reduktion hätten die Staatsangestellten aber am Morgen mehr Zeit, zu frühstücken, die Kinder in die Tagesstätte zu bringen, oder am Abend mehr Zeit, ihrem Hobby nachzugehen. Von Bothmer: «Die Vereinbarkeit des Berufs mit der Familie ist schwierig.»

Dem Kanton würde die Reduktion der Arbeitszeit um zwei Stunden beim Personal Mehrkosten von rund 48 Millionen Franken bescheren, schreibt die bz-Basel. Die Leiterin des zentralen Personaldienstes beim Kanton, Andrea Wiedemann, sagt der BaZ, dass zusätzlich noch Infrastrukturkosten in unbekannter Höhe generiert würden. Von Bothmers düsteres Bild vom Staat als Arbeitgeber kann Wiedemann nicht nachvollziehen. «Die Anstellungsverhältnisse beim Kanton sind sehr gut. Wir können gute Leute anstellen und sie kommen gerne bei uns arbeiten.» Neben der staatlichen Pensionskasse, deren Lücken die Steuerzahler in regelmässigen Abständen decken, profitieren die Staatsangestellten bereits heute von Kinderzulagen, die weit über das gesetzliche Mindestmass hinausgehen. Zudem kennt der Kanton einen sogenannten abschliessenden Kündigungsschutz, bei dem der Kündigungsgrund in jedem Fall einer vorgegebenen Definition entsprechen muss. Leute anstellen und sie dann wieder feuern, wie das in der Privatwirtschaft möglich ist, funktioniert beim Kanton nicht. Zwar hat auch Wiedemann keine Zahlen bezüglich des gesundheitlichen Befindens des Staatspersonals. «Wir bieten unserem Personal aber Gesundheitsmanagement, Care Management und auch Sozialberatung. Das Angebot ist tipptopp.»

Puls bei Angestellten fühlen

Ob die mögliche 40-Stunden-­Woche gut oder schlecht ist für den Kanton, das kann Wiedemann nicht beurteilen. «Da müssen wir die Stellungnahme der Regierung zur allfälligen Petition des VPOD abwarten.» Auffällig ist allerdings bereits heute, dass der kleinere Teil der 10 600 Kantonsangestellten 42 Stunden in der Woche arbeitet. Bei den Frauen arbeiten rund 80 Prozent Teilzeit, bei den Männern rund 35 Prozent.

Weshalb der VPOD eine Petition gestartet hat und nicht gleich eine gesetzesverbindliche Initiative, um die 40 Stunden im Gesetz zu verankern, dazu sagt Vanessa von Bothmer: «Wir wollen zuerst die Diskussion anregen und mit den Leuten ins Gespräch kommen, um herauszufinden, ob das Anliegen breit abgestützt ist.» Bis jetzt seien rund tausend Unterschriften zusammengekommen.

(Basler Zeitung)