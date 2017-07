Stadtgärtnerei määäht weiter

In den vergangenen Jahren setzte die Stadtgärtnerei punktuell probeweise Schafe zur Wald- und Wiesenpflege ein. Die Resultate sind laut Stadtgärtnerei so überzeugend, dass ab diesem Jahr regelmässig Schafe zur Wiesenpflege einsetzt werden sollen.

Je nach Eigenart der Fläche werden die Schafe ein bis zweimal pro Jahr eingesetzt. Um Flurschäden zu vermeiden, grasen die Tiere jeweils nur wenige Tage bis maximal zwei Wochen auf der gleichen Fläche. Dabei kommen ältere Rassen wie zum Beispiel die Skudden zum Einsatz, die auch rauere Nahrung gerne fressen und sich speziell für naturnahe Flächen eignen, da sie die Wiese unregelmässig abgrasen. So bleibe Kleinlebewesen genug Unterschlupf, bis der abgefressene Bewuchs wieder nachgewachsen sei.

Stadtgärtnerei lädt zur öffentlichen Führung

In diesem Sommer sollen Schafe auf den Waldflächen des Friedhofs am Hörnli, an der Wiesenböschung an der Galgenhügelpromenade, auf den Wald- und Wiesenflächen im Margarethenpark, auf der Wiese am Dorenbach und auf den Naturflächen im Nordzipfel des Erlenmattparks den Rasenmäher ersetzen.

Die Stadtgärtnerei lädt am 25. Juli um 17 Uhr zu einer öffentlichen Führung auf den Friedhof am Hörnli ein, für alle die das Geschehen von Nahem begutachten wollen. (dou)