Tanzen mit «B-MOTION»

Aktualisiert am 25.08.2016 2 Kommentare Drucken

Bayer und Gsünder Basel verwandelten den Basler Theaterplatz in eine riesige Tanzfläche.

Artikel zum Thema Etwas gesehen, etwas geschehen? Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen, fotografiert oder gefilmt? Ist Ihnen etwas bekannt, das die Leserinnen und Leser von baz.ch/Newsnet wissen sollten? Senden Sie uns Ihr Bild, Ihr Video, Ihre Information per MMS an 4488 (CHF 0.70 pro MMS).

Die Publikation eines exklusiven Leserreporter-Inhalts mit hohem Nachrichtenwert honoriert die Redaktion mit 50 Franken. Mehr...

Korrektur-Hinweis Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler. Tippfehler/Rechtschreibung Interpunktion Grammatik Sachlich Technisch E-Mail* gültige E-Mail-Adresse fehlt

Mehrere 100 Bewegungsbegeisterte tanzten am Donnerstagabend am Openair-Dance-Flashmob auf dem Basler Theaterplatz. Mit Jennifer Lopez Sommerhit «Ain’t your mama» feierten sie den Auftakt der neuartigen Bewegungsreihe «B-MOTION».

B-Motion entstand aus der Partnerschaft von Bayer Consumer Care AG, Basel, mit Gsünder Basel. Nach einer Trainingsstunde unter der Leitung von Coach Nadine Arnold tanzten rund 300 begeisterte Personen auf dem Basler Theaterplatz den gemeinsam erlernten Tanz. Anfänger und erfahrene Tänzer kamen gleichermassen auf ihre Kosten, denn im Zentrum standen der Spass und die Bewegung an diesem besonderen Ort.

Begeisterung pur

Alle B-Motion-Anlässe haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Basels Bevölkerung für das Thema Gesundheit sensibilisieren und aufzeigen, wie viel Spass Bewegung machen kann. Dafür setzt B-Motion auf aktuelle Fitness-Disziplinen, überraschende Austragungsorte sowie Social Media als primären Kommunikationskanal. Auf dem Theaterplatz Basel wurde dieses Ziel offensichtlich erreicht. «Die positive Stimmung während der Trainingsstunde war unglaublich», freute sich Coach Nadine Arnold nach dem Anlass: «Ich hatte zum Teil richtige Gänsehaut.»

Der Openair-Dance-Flashmob begeisterte auch die Verantwortlichen von Bayer und Gsünder Basel. «Als globales Life Science-Unternehmen möchten wir das Thema Gesundheitsvorsorge und Bewegung mittels neuartigen Anlässen noch stärker in die Öffentlichkeit tragen. Dabei kommunizieren wir die Events bewusst in Deutsch und Englisch, um auch die internationale Bevölkerung in Basel anzusprechen», so Patrick Kaiser, Kommunikationsverantwortlicher von Bayer Basel. Thomas Pfluger von Gsünder Basel ergänzt: «Tanzen macht Spass, bringt die Menschen zusammen und ist gesund.» (lip)