Todesfall am Messeplatz

Am Dienstag, kurz nach 17.00 Uhr, stürzte ein Mann vom Parkhaus Messe Basel auf den Messeplatz. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Passant habe die Sanität der Rettung Basel-Stadt verständigt, welche den Tod festgestellt habe, heisst es in der Mitteilung. Teile des Messeplatzes mussten während des Einsatzes vorübergehend durch die Polizei gesperrt werden. ()