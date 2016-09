Treffpunkt Lohnmobil

Über Lohnungleichheit – und den verbissenen Wunsch, weiterkämpfen zu dürfen.

Als die Treppenstufen bis auf ein paar wenige besetzt und die Kopfhörer verteilt sind, beginnt an diesem warmen Freitagnachmittag auf dem Barfüsserplatz in Basel die Vorstellung. Ein feuerroter, begehbarer Container, das Lohnmobil, und Holzkisten, die über den ganzen Platz verteilt sind, bilden die Kulisse. Auf einer dieser Kisten steht in grossen roten Buchstaben geschrieben: «Schweigen ist nicht immer Gold. Auch nicht beim Thema Lohn.»

Es geht an diesem Tag um Frauen, aber auch um Ideologien. Um den verbissenen Wunsch, den vor rund 50 Jahren begonnenen Gleichstellungskampf mit derselben Vehemenz weiterzuführen wie damals – obwohl sich in der Zwischenzeit die Voraussetzungen, wenn auch nicht vollständig, aber dennoch zu einem grossen Teil zugunsten der Frauen geändert haben. Hauptdarstellerinnen in dieser Inszenierung sind die Grossratspräsidentin Dominique König-Lüdin und Leila Straumann, Leiterin des Basler Gleichstellungsbüros. Die erzählende Stimme, die über die Kopfhörer zu den Zuschauern auf den Treppenstufen dringt, gehört der Theatermacherin Ruth Widmer.

Fröhliches Kreaturen-Raten

«Wissen Sie, wer den Fallschirm erfunden hat?», fragt Widmer wenig später das Publikum, das vornehmlich aus altgedienten und aktuellen Politikern des links-grünen Spektrums zusammengesetzt ist. «Oder die erste Programmiersprache?» Wer glaubt, es sei eine Frau gewesen, streckt die Hand auf. Wer hingegen glaubt, der Erfinder sei ein Mann, winkt. Oder so ähnlich. Es ist wie beim fröhlichen Kreaturen-Raten; eifrig beraten sich die Zuschauer gegenseitig, strecken auf, winken und strahlen oder sind überrascht, als sie erfahren, dass in beiden Fällen der Erfinder eine Frau war. Das Parfüm wurde jedoch von einem Mann erfunden. Ein Raunen geht durch die Menge. Ruth Widmer sagt: «Sehen Sie, die vorgegebenen Rollenbilder sind immer noch in den Köpfen verankert.» Manchmal hilft ein Klischee, ein anderes zu bekämpfen. An diesem Nachmittag passiert es immer wieder.

Das Lohnmobil ist ein Projekt der Konferenz Chancengleichheit Ostschweiz und Liechtenstein. Es wird vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann finanziell unterstützt. Seit Frühling 2015 tourt es durch die Deutschschweiz. Im vergangenen März war es im Baselbiet, bis morgen Dienstag kann die Wanderausstellung auf dem Barfüsserplatz in Basel besucht werden. Der Kanton Basel investiert zwischen 15 000 und 20 000 Franken in das Lohnmobil.

Es ist eine wertvolle Investition in die Chancengleichheit, sagen Organisatoren und linke Politiker, in eine Zukunft, in der Frauen weder gesellschaftlich noch beruflich diskriminiert werden und den Männern in nichts mehr nachstehen. Für die Bürgerlichen ist das Projekt nur verschwendetes Steuergeld und die Fachstelle für Gleichstellung ein Konstrukt, das die Verwaltung unnötig aufbläht. Barbara Gutzwiller, Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel, sagt: «Das Lohnmobil ist eine Legitimation für die eigene Existenz.» Viele Gleichstellungsbemühungen seien mittlerweile erreicht, da sei die Frage, ob es die Fachstelle überhaupt noch brauche, mehr als berechtigt. «Eigentlich könnte man sie auflösen, doch das ist bei staatlichen Einrichtungen nicht ganz einfach.»

Eine Lohntüte zum Schluss

Leila Straumann trifft die Kritik des Arbeitergeberverbands nicht unerwartet. Seit Längerem wird ihre Fachstelle, so wie die meisten Gleichstellungsbüros in der Schweiz, damit konfrontiert. Über eine Antwort darauf muss sie nicht lange nachdenken. Sie liegt bereits vor, nachzulesen auf den meisten Homepages und in den Prospekten der Fachstellen für Gleichstellung, griffbereit, um sie bei Bedarf den Skeptikern um die Ohren hauen zu können. Sie lautet: «Es gibt immer noch einen Lohnunterschied von über 20 Prozent, davon sind 40 Prozent nicht erklärbar, also willkürlich.» Straumann sagt auch: «Alle angebotenen Kurse sind ausgebucht. Der Bedarf ist also vorhanden – wir sollten lieber alle am selben Strick ziehen, als uns zu bekämpfen.»

Das Basler Gleichstellungsbüro bietet unter anderem zwei Workshops an, in denen Studentinnen und erwerbstätige Frauen einen selbstsicheren Auftritt für ihre künftigen Lohnverhandlungen trainieren. Männer sind von diesem Kurs ausgeschlossen. Es gehe hier nicht um Diskriminierung, sagt Straumann. Aber bei diesem Projekt stehe das Recht der Frauen auf gleichen Lohn im Mittelpunkt. Dieses sei zwar seit 1981 in der Bundesverfassung festgeschrieben, werde aber nach wie vor missachtet.

Nach einer halben Stunde ist die Vorstellung auf dem Barfüsserplatz zu Ende. Die Zuschauer haben ihren Platz auf den Treppenstufen verlassen. In der Hand halten sie eine Lohntüte – eine Erinnerung an früher, als der Lohn transparent war. Auch die Symbolik spielt an diesem Freitagnachmittag eine wichtige Rolle.

