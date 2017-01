Umleitung wegen Grossbaustelle

Wegen den Sanierungsarbeiten in Riehen ist die Hauptverkehrsachse zwischen Lörrach und Basel für drei Jahre nur einspurig befahrbar. Ab dem 10. Januar 2017 bis Ende 2020 muss der motorisierte Verkehr in Richtung Basel umgeleitet werden. Der Transitverkehr aus Richtung Lörrach wird grossräumig über den neu erstellten Kreisel an der Dammstrasse auf die Zollfreistrasse umgeleitet.

Die Umleitungsroute aus Riehen in Fahrtrichtung Basel führt von 2017 bis Ende 2019 entlang der Bettingerstrasse, der Rudolf Wackernagel-Strasse, dem Kohlistieg und der Hörnliallee, wie die Gemeinde Riehen in einer gemeinsamen Medienmitteilung mit den BVB und IWB mitteilte.

Um die Quartiere vom Durchgangsverkehr freizuhalten, ist das Abbiegen in die Quartierstrassen ab der Bettingerstrasse und der Inzlingerstrasse nur noch für Zubringer, Velos und Mofas gestattet.

Von Basel in Richtung Riehen soll die Verkehrsführung unverändert bleiben. Von Juli bis Dezember 2017 wird die BVB aufgrund der Baustelle zwischen den Tramhaltestellen Fondation Beyeler und Riehen Grenze voraussichtlich Ersatzbusse einsetzen, heisst es in der Mitteilung. ()