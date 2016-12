Unfall zwischen Linienbus und Personenwagen

Am Donnerstag um 11.46 Uhr, ereignete sich beim Einfahren in den Kreisel, Höhe Flughafenstras­se/Luzernerring ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus Nr. 50 und einem silberfarbenem VW Tiguan mit französischen Kontrollschildern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden Beteiligten machten zum Unfallher­ gang unterschiedliche Angaben. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei sucht Zeugen. ()