Uni Basel muss mit weniger Geld haushalten

Die Universität Basel soll künftig mit tieferen Trägerbeiträgen aus Basel-Stadt und Baselland auskommen: Die beiden Regierungen haben sich für die nächste Leistungsperiode geeinigt, das Uni-Globalbudget bis 2021 um zehn Millionen Franken zu senken.

Die Regierung des klammen Baselbiets, das mehr Studierende an der gemeinsamen Uni stellt als der Stadtkanton, hatte vor zwei Jahren angekündigt, ab 2018 jener 25 Millionen Franken weniger zahlen zu wollen. Dies hatte im Stadtkanton Proteste ausgelöst; zudem wurde ein Leistungs- und Qualitätsabbau mit Konsequenzen befürchtet.

Das aktuelle Träger-Globalbudget der Uni Basel beläuft sich auf 329,5 Millionen Franken, woran Baselland 169 und Basel-Stadt 160,5 Millionen beisteuern. In der nächsten Leistungsperiode soll es bis 2019 leicht steigen auf 335,5 Millionen und dann per 2021 auf 319,5 Millionen sinken, wie die Regierungen am Montag mitteilten.

Baselbieter Beitrag sinkt stärker

Diese Reduktion der Kantonsbeiträge um zehn Millionen unter dem Strich solle die Leistungsfähigkeit der gemeinsamen Hochschule nicht strukturell schwächen. Mit Mitteln von Bund, anderen Kantonen und Dritten ist das Uni-Gesamtbudget mehr als doppelt so gross wie die Beiträge beider Basel: Für 2016 hatte sie einen Aufwand von 753 Millionen ausgewiesen - und ein Minus von 0,6 Millionen Franken.

Die Trägerbeiträge der beiden Basel an die gemeinsame Uni sollen sich gemäss dem Verhandlungsergebnis nach einer komplizierten Berechnungsweise unterschiedlich entwickeln: 2019 soll Baselland 170,6 Millionen und Basel Stadt 164,9 Millionen zahlen. 2021 sollen es dann von Baselland 162,7 und von Basel-Stadt 156,8 Millionen sein.

Dies bedeutet gegenüber heute eine Entlastung per 2021 für Baselland um 6,3 Millionen und für Basel-Stadt einer um 3,7 Millionen Franken. Gemäss Communiqué wird mit diesem Vorschlag, der noch durch die Parlamente muss, «den politischen und wirtschaftlichen Interessen beider Trägerkantone (...) ausgewogen Rechnung getragen».

Uni-Präsidium ans Baselbiet

Die Universität muss 2020 selber 20,4 Millionen sparen, 2021 dann 23,4 Millionen, was in die Trägerbeiträge eingerechnet ist. Nicht einbezogen sind hingegen der laufende Uni-Deal, mit dem Basel-Stadt dem Baselbiet bis 2019 jährlich 20 Millionen Franken extra zahlt, sowie eine Mietzinsreduktion des Stadtkantons an die Uni.

In der kommenden Leistungsperiode soll auch ein neues langfristiges Finanzierungsmodell für die Uni Basel erarbeitet werden. Dieses soll «dynamischen Charakter aufweisen» sowie auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der beiden Träger und Standortvorteile berücksichtigen, wie es weiter hiess.

Das Präsidium des Universitätsrates soll per 2020 an Baselland übergehen. Heute sitzt der frühere baselstädtische Finanzdirektor Ulrich Vischer dem Gremium vor. Den ganzen Immobilienbereich lassen die beiden Regierungen noch extern analysieren; über allfällige Uni-Ableger im Baselbiet soll dann 2018 entschieden werden.

Baselbiet halbiert Kulturgelder für Stadt

An der Uni Basel waren im vergangenen Herbstsemester von den insgesamt 12'852 Studierenden 17,8 Prozent aus Basel-Stadt; aus dem Baselbiet waren es 20,3 Prozent. 38,2 Prozent kamen aus anderen Kantonen und 23,7 Prozent aus dem Ausland.

Zusammen mit den Uni-Trägerbeiträgen haben die beiden Regierungen auch Eckwerte für einen neuen Kulturvertrag ausgehandelt. Dabei soll ab 2021 der Stadtkanton 5,1 Millionen mehr Kosten übernehmen, um Baselland um diese Summe zu entlasten. So soll der Landkanton seine Zahlungen aus der Kulturvertragspauschale halbieren. Mitte 2018 sollen Landrat und Grosser Rat einen neuen Kulturvertrag vorgelegt bekommen. Der aktuelle gilt seit 1997. (amu/sda)